Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyonada mücadele eden milli sporcular, 2 altın, 4 gümüş ve 10 bronz madalya aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, milli sporcuları tebrik ederek, "Aldığımız madalyaları tüm şehit ve gazilerimiz ile Barış Pınarı Harekatı'nda kahramanca mücadele veren güvenlik güçlerimize armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada madalya kazanan milli sporcular şöyle:

Altın madalya:

Çiğdem Kırvaç - Low kick 60 kilo

Gülüzar Kara - Low kick 70 kilo