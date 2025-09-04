Habertürk
        Haberler Bilgi Spor MİLLİ MAÇ CANLI İZLE KANALI VE SAATİ | Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Gürcistan - Türkiye maçı hangi kanalda?

        Gürcistan-Türkiye maçı canlı izle kanalı ve saati: Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar, Gürcistan'ı mağlup ederek elemelere 3 puanla başlamak istiyor. Vincenzo Montella'nın ilk 11 tercihi merak edilirken; milli maç canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmaya dair tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri milli maç programı ile Gürcistan - Türkiye maçı canlı yayın kanalı.

        Giriş: 04.09.2025 - 14:47 Güncelleme: 04.09.2025 - 14:47
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda yer alan A Milli Futbol Takımı, ilk maçına çıkıyor. Ay-Yıldızlılar, deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Montella'nın öğrencileri, rakibini mağlup ederek Dünya Kupası yoluna kayıpsız başlamak istiyor. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında ise İspanya'yı konuk edecek. Peki, Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte, Gürcistan - Türkiye maçı canlı izle kanalı, saati, muhtemel 11'leri ve kritik mücadeleye ilişkin ayrıntılar...

        GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında bugün Gürcistan'a konuk olacak.

        Gürcistan - Türkiye maçı 4 Eylül 2025 Perşembe günü yani bu akşam TSİ 19.00'da başlayacak.

        GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Boris Paichadze Ulusal Stadı'da oynanacak Gürcistan – Türkiye milli maçı, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Matteo Marcenaro olacak.

        MİLLİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'İ

        Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Eren Elmalı (Ferdi), Orkun, Hakan (İsmail), Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

        GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE KANALI

        Milli maçı aşağıdaki link aracılığıyla TV8 üzerinden canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

        MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

        A Milli Takım'ın Gürcistan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

        Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

        Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

        Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

        GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

        ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

        Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

        Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

        A MİLLİ FUTBOL TAKIMI MAÇ PROGRAMI 2025

        4 Eylül saat 19:00: Gürcistan - Türkiye

        7 Eylül saat 21:45: Türkiye - İspanya

        11 Ekim saat 21:45: Bulgaristan - Türkiye

        14 Ekim saat 21:45: Türkiye - Gürcistan

        15 Kasım saat 20:00: Türkiye - Bulgaristan

        18 Kasım saat 22:45: İspanya - Türkiye

