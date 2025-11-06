Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Milli maç tarihi ve saati: Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman? Türkiye-Bulgaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Milli maç tarihi ve saati: Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman?

        FIFA Dünya Kupası'na giden yolda kritik viraja giren A Milli Futbol Takımı, grubundaki bir sonraki sınavında Bulgaristan'ı konuk edecek. Gürcistan deplasmanından 4-1'lik görkemli bir galibiyetle dönen ay-yıldızlı ekip, yükselen formunu taraftarı önünde de sürdürmeyi hedefliyor. Grupta liderlik mücadelesini yakından ilgilendiren bu karşılaşma için futbolseverlerin gözü maçın günü, saati ve yayın bilgilerine çevrildi. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 23:17 Güncelleme: 06.11.2025 - 23:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dünya Kupası elemelerinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Avrupa Elemeleri E Grubu’nda yer alan Türkiye, moral depoladığı Gürcistan maçı sonrası bu kez sahasında Bulgaristan’la karşılaşacak. Milli takım, üç puan alarak hem seri yakalamak hem de grup sıralamasında elini güçlendirmek istiyor. Futbolseverler ise dev mücadelenin ne zaman ve nerede yayınlanacağını merak ediyor. İşte merak edilenler...

        2

        TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

        Türkiye Bulgaristan maçı 15 Kasım 2025 saat 20.00'de oynanacak.

        3

        TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

        15 KASIM

        20:00 Türkiye - Bulgaristan

        18 KASIM

        22:45 İspanya - Türkiye

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Zeka yapay tuzak gerçek
        Zeka yapay tuzak gerçek
        "1 ülke daha İbrahim Anlaşmaları'na katılacak"
        "1 ülke daha İbrahim Anlaşmaları'na katılacak"
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"