Milli maç tarihi ve saati: Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman?
FIFA Dünya Kupası'na giden yolda kritik viraja giren A Milli Futbol Takımı, grubundaki bir sonraki sınavında Bulgaristan'ı konuk edecek. Gürcistan deplasmanından 4-1'lik görkemli bir galibiyetle dönen ay-yıldızlı ekip, yükselen formunu taraftarı önünde de sürdürmeyi hedefliyor. Grupta liderlik mücadelesini yakından ilgilendiren bu karşılaşma için futbolseverlerin gözü maçın günü, saati ve yayın bilgilerine çevrildi. İşte ayrıntılar...
Dünya Kupası elemelerinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Avrupa Elemeleri E Grubu’nda yer alan Türkiye, moral depoladığı Gürcistan maçı sonrası bu kez sahasında Bulgaristan’la karşılaşacak. Milli takım, üç puan alarak hem seri yakalamak hem de grup sıralamasında elini güçlendirmek istiyor. Futbolseverler ise dev mücadelenin ne zaman ve nerede yayınlanacağını merak ediyor. İşte merak edilenler...
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Bulgaristan maçı 15 Kasım 2025 saat 20.00'de oynanacak.
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.