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        Haberler Spor Diğer Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Salon Serisi Finalleri'nde gümüş madalya aldı - Diğer Haberleri

        Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Salon Serisi Finalleri'nde gümüş madalya aldı

        Dünya Salon Serisi Finalleri'nde Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 11:21 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:21
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        Mete Gazoz'dan gümüş madalya!
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        Dünya Salon Okçuluk Serisi'nin ABD'de düzenlenen finallerine katılan Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde gümüş madalya kazandı.

        Milli okçu, Las Vegas kentinde düzenlenen organizasyondaki klasik yay finalinde ev sahibi ülkeden Brady Elison ile karşılaştı.

        Rakibine 7-1 yenilen Mete, gümüş madalya elde etti.

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