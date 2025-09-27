Habertürk
        Milli para atlet Aysel Önder dünya rekoruyla altın madalya kazandı!

        Milli para atlet Aysel Önder dünya rekoruyla altın madalya kazandı!

        Milli para atlet Aysel Önder, 2025 Dünya Şampiyonası'nda 400 metre T20 finalinde dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 20:52 Güncelleme: 27.09.2025 - 20:52
        Aysel Önder'den dünya rekoru!
        Milli para atlet Aysel Önder, Hindistan'da düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

        Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Aysel Önder, kadınlar 400 metre T20 finalinde yarıştı.

        Milli sporcu, 54.51'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

