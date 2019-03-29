Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişlerinin başlama saati değişti. Hayalleri süsleyen Milli Piyango çekilişi için koponlarını satın alan vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanıp, kazanamadığı öğrenmek için çekiliş saatini heyecanla beklemeye başladı. Peki, Milli Piyango ne zaman, saat kaçta çekiliyor? 29 Mart Milli Piyango çekilişi ile ilgili detaylar...

MİLLİ PİYANGO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştiriliyor. Milli Piyango çekilişlerinin başlama saati 9 Mayıs 2018 tarihi itibari ile 17.00 olarak değiştirildi. İki büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'de yapılacak. Milli Piyango çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

MİLLİ PİYANGO BİLETİNİN SAYISAL OYUN TERMİNALİNDEN OYNATILMASI

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden, Milli Piyango biletinin sayısal oyun terminalinden onatılması ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"29.07.2018 çekilişine ait klasik Milli Piyango biletlerinin bir kısmı 20.07.2018 tarihinden itibaren sayısal oyunlar terminalinden satışa sunulacaktır.

Sistem üzerinden üretilip satılan Milli Piyango biletlerinden oyun planına göre, ikramiye isabet eden biletler için bayi ikramiye ödeme limiti;

-1.000 (bin) TL'ye kadar (1.000 TL dahil) olan ikramiyeler bayi tarafından ,

-1.001 (binbir) TL ile 20.000 (yirmibin) TL arası ikramiyelerin ise bayi ödemesi ihtiyaridir."

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE - 9 MART

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , BURSA-MERKEZ

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

366449

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

342681

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

034345 042914 075255 098968 132326 143541

200193 294082 336088 342457 385055 391618

400172 426530 444733 485791 506242 522831

556300 688729

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

001499 007502 033753 046186 093341 113187

120352 131612 141906 147118 152380 157587

173657 173887 198173 207451 209000 215520

234493 245506 259922 272767 306628 321429

353921 355526 367878 372252 377882 379890

384539 386216 410899 432760 445997 446755

450464 451286 453899 495656 506316 512074

529622 565548 566133 584692 605922 614687

647641 693626

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

01530 01600 05916 07739 15373 17032

17444 17616 17678 21538 27455 27651

31936 31937 33181 33706 36064 38854

45243 47207 49192 49453 52349 55673

57945 59648 65820 67396 67632 67673

69180 69470 72198 80729 83085 84496

90912 90942 97897 99658

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0009 0156 0174 0464 0509 1070

1318 1399 1439 1445 1517 1650

2366 3531 3954 4484 4526 4539

4596 4600 4715 5757 5867 5936

6826 7437 7926 8151 9425 9866

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

071 158 216 263 324 356

451 501 505 642 650 682

699 712 837 866 894 902

973 987

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

08 14 30 45 61 71

80

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

2 9

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

066449 166449 266449 306449 316449 326449

336449 346449 356449 360449 361449 362449

363449 364449 365449 366049 366149 366249

366349 366409 366419 366429 366439 366440

366441 366442 366443 366444 366445 366446

366447 366448 366459 366469 366479 366489

366499 366549 366649 366749 366849 366949

367449 368449 369449 376449 386449 396449

466449 566449 666449