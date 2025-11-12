Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2025 || Biletler satışa çıktı! MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı! 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar?

        Yeni yıl için geri sayım başlarken gözler Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık akşamı yapılacak çekilişte büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Toplam dağıtılacak ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları da belli oldu. Zengin olabilme umuduyla şansını deneyecek olan kişiler çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki, 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2025 bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 07:24 Güncelleme: 12.11.2025 - 07:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mill Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. 31 Aralık 2025 akşamı noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek çekilişin biletleri 9 Kasım tarihi itibarıyla satışa sunuldu. Hem Milli Piyango bayilerinde hem de resmi online platformlarda satışta olan biletler, bu yıl da çeyrek, yarım ve tam bilet seçenekleriyle vatandaşlara sunuldu. Şansını denemek isteyenler ise ‘’Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatlarını derledik. İşte, 2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları…

        2

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE BELLİ OLDU

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Bu yıl büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak.

        Büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak. Yılbaşı çekilişine özel belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

        3

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

        Milli Piyango yılbaşı biletleri, 9 Kasım 2025 tarihi itibarıyla satışa sunuldu.

        Oyunseverler, yılbaşı biletlerini sabit ve gezici Milli Piyango bayilerinden ya da online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango mobil uygulamasından satın alabilecek.

        4

        2025 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        2025 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları şöyle;

        Çeyrek bilet: 200 TL

        Yarım bilet: 400 TL

        Tam bilet: 800 TL

        5

        YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 31 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2025 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com’da açıklanacak.

        Oyunseverler, amorti sonuçları dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.

        Sonuçlar ayrıca https://www.haberturk.com/sans-oyunlari/milli-piyango sayfası üzerinden de sorgulanabilecek.

        MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
