Milli Piyango yılbaşı çekilişi 1800 TL kazanan numaralar açıklandı mı?
Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü çekiliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen çekilişte büyük ikramiye kadar 1800 TL kazanan numaralar da merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 1800 TL kazanan numaralar açıklandı mı?" İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 1800 TL kazandıran numaralar...
Yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi 1800 TL kazandıran numaralar merak konusu oldu. Bu yılki yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, 1800 TL kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 1800 TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 1800 TL kazandıran numaralar ne oldu?" İşte detaylar...
MİLLİ PİYANGO 1800 TL KAZANAN NUMARALAR
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı. İşte 1800 TL kazanan numaralar;
005 055 160 187 242 253 260 354 390 481 492 494 592 622 627 675 695 820 858 925
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.
Milli Piyango Tam Bilet Ne Kadar Kazanır?
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır.
Milli Piyango Yarım Bilet Ne Kadar Kazanır?
Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır.
Milli Piyango Çeyrek Bilet Ne Kadar Kazanır?
Kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE NE KADAR?
Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 400 milyon TL olarak açıklandı.