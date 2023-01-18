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Milli Savunma Bakanı Akar'dan İsveçli mevkidaşının Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama: Planlama var, süreci takip ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveçli mevkidaşı Pal Jonson'un olası Türkiye ziyaretine ilişkin, "Planlama var, süreci takip ediyoruz, gelişmelere göre belirlenecek." ifadelerini kullandı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan İsveçli mevkidaşının Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama: Planlama var, süreci takip ediyoruz
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AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un olası ziyaretine ilişkin, "Planlama var, süreci takip ediyoruz, gelişmelere göre belirlenecek." dedi.

Akar, AK Parti Grup Toplantısı için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun F-16 tedariki konusunda ABD'de mevkidaşı ile görüşeceğini belirten Akar, "Geldiğimiz noktada konunun olumlu bir şekilde ilerlediğini takip ediyoruz. Gerekli bilgileri alıyoruz. ABD Savunma Bakanı ile yakın iş birliğimiz devam ediyor. Heyetlerarası ve ikili görüşmelerde, bir an önce olumlu ve somut bir şekilde sonuçları beklediğimizi ifade ettik. Bu istikamette ilerliyoruz. Birtakım tahditler vardı, onları da kaldırdılar. Zaten bizim tahditli bir şekilde alışverişi kabul etmemiz mümkün değil." diye konuştu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirdiği temaslara ilişkin soru üzerine Akar, "Olumlu, yapıcı ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptık. Savunma sanayisi, askeri eğitim işbirliği ve diğer birçok alanda işbirliği yapma konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oradan da olumlu sonuçlar bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Akar, daha önce Türkiye'ye geleceği açıklanan İsveç Savunma Bakanı Jonson'un ziyaretine ilişkin soruya, "Planlama var, süreci takip ediyoruz, gelişmelere göre belirlenecek." yanıtını verdi.

Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını desteklediğini dile getiren Akar, haziranda Madrid'de imzalanan muhtırayı hatırlattı. Akar, "İsveç ve Finlandiya'nın memorandumdaki taahhütlerini bir an önce yerine getirmelerini bekliyoruz." dedi.

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