Milli Savunma Bakanı Akar’a Malatya’daki esnaf ziyaretinde yoğun ilgi

AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malatya'da valiliği ziyaret etti, esnaf ziyaretinde bulundu.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 2. Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere geldiği Malatya’da temaslarını sürdürdü.

Malatya Valiliğini ziyaret eden Akar, Vali Aydın Baruş’tan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Akar, valilik ziyareti öncesinde ise Atatürk Caddesi’ndeki esnafı ziyaret etti. Vali Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık’ın da eşlik ettiği ziyarette esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Akar’a Yeni Malatyaspor futbol takımının forması hediye edildi.

Cadde boyunca sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Akar, bir bebeğe oyuncak hediye etti.