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        Haberler Dünya Avrupa Milli Savunma Bakanı Güler NATO toplantısı için Brüksel'de

        Milli Savunma Bakanı Güler NATO toplantısı için Brüksel'de

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 01:58 Güncelleme: 15.02.2024 - 02:03
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        Bakan Güler NATO toplantısı için Brüksel'de
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        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyaretlerine katılan Güler'in, Mısır ziyaretinin tamamlanmasının ardından Brüksel'e geçtiği belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, Güler'in NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda yapılacak oturumlara katılacağı ve bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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