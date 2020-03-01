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HaberlerGündemMilli Savunma Bakanıa Halusi Akar, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de rejim güçlerinin topçu atışı saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay için başsağlığı mesajı yayımladı

Hulusi Akar
DHA

MSB'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Bakan Akar'ın mesajı ile birlikte şehidin fotoğrafına da yer verildi. Bakan Akar'ın mesajında, "Silah arkadaşlarımız, 28 Şubat 2020 tarihinde İdlib bölgesinde düzenlenen topçu atışı saldırısında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

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