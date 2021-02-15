Milli Savunma Bakanlığı ABD Büyükelçisi ile görüştü!

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la akşam saatlerinde ilk kez görüşme gerçekleştirmiş, ABD'li bakan 13 Türk vatandaşının şehit edilmesinden PKK'nın sorumlu olduğunu belirtmişti.

Milli Savunma Bakanlığı açıklaması şöyle:

"ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bu akşam (15 Şubat) Millî Savunma Bakanlığında bir görüşme yapılmıştır.

Görüşmede ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara’ya düzenlenen harekâtta şehit olan personelimiz ve harekât sırasında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için taziyelerini sunmuş; Gara’da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK’yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiştir."