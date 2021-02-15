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HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD'nin skandal Gara açıklamasının ardından ilk temas! Dışişleri bakanları görüştü
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ABD ve Türkiye dışişleri bakanları arasında ilk temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la ilk kez görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Blinken'ı yeni görevi için tebrik ederken, Joe Biden yönetimiyle "açık ve samimi bir diyalog geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığı" açıklandı.

SON DAKİKA: ABD'nin skandal Gara açıklamasının ardından ilk temas! Dışişleri bakanları görüştü
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la ilk kez görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınarak bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularına da değinildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Görüşmede ABD tarafından son dönemde yapılan açıklamalardan duyduğumuz rahatsızlık da dile getirilmiştir."

BLINKEN: PKK SORUMLU

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bakan Çavuşoğlu'na, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziyelerini iletti ve bundan PKK'nın sorumlu olduğunu belirtti.

İki bakanın, ilerleyen günlerde gündemdeki tüm konuları daha ayrıntılı şekilde görüşme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, iki bakanın telefon görüşmesinde Türkiye ile ABD'nin ikili ilişkilerini ve başta terörle mücadele olmak üzere ortak menfaatlerini ele aldığını kaydetti.

"S-400 ANLAŞMASINDAN VAZGEÇİN"

Price, "İki taraf Suriye'deki savaşın siyasi çözümü için destek ve iş birliklerini artırma vaadinde bulundu. Bakan, Kuzey Irak'ta Türk rehinelerin ölümü üzerine taziyelerini iletti ve PKK'nın bundan sorumlu olduğuna dair görüşümüzü yineledi." ifadelerine yer verdi.

Blinken'ın, Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasından vazgeçmesi çağrısında bulunduğunu belirten Price, Bakan'ın aynı zamanda Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi görüşmelere de desteğini vurguladığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı bugün, Gara'daki katliama ilişkin, “ABD, Irak’ın Kürt bölgesinde Türk vatandaşlarının ölümünü acıyla karşıladı. Biz NATO müttefiki Türkiye ile birlikteyiz ve baş sağlığı mesajımızı son çatışmalarda yaşamını kaybedenlerin ailelerine de iletiyoruz. Eğer bu saldırıdan PKK’nın sorumlu olduğunu teyit edilirse, en sert şekilde kınayacağız” açıklamasında bulunmuştu.

Bunun üzerine ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, ABD tarafından Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesiyle ilgili yapılan açıklama nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve 'en sert tondan' tepki gösterildiği açıklanmıştı.

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