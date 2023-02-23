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Milli Savunma Bakanlığı'ndan sahra hastaneleri açıklaması

Türkiye'nin 11 ilini vuran depremlerden sonra afet bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçici barınma ve sahra hastaneleri için altyapı çalışmalarının devam ettiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan sahra hastaneleri açıklaması
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İHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinde geçici barınma ve sahra hastaneleri için altyapı çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hava İstihkam İnşaat Tabur Komutanlıklarımız, deprem bölgesindeki illerde yapılacak olan geçici barınma alanları ve sahra hastaneleri için altyapı çalışmalarına gece gündüz demeden aralıksız devam ediyor. Kardeşlik seferberliği” ifadelerini kullandı.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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