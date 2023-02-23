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İHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinde geçici barınma ve sahra hastaneleri için altyapı çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hava İstihkam İnşaat Tabur Komutanlıklarımız, deprem bölgesindeki illerde yapılacak olan geçici barınma alanları ve sahra hastaneleri için altyapı çalışmalarına gece gündüz demeden aralıksız devam ediyor. Kardeşlik seferberliği” ifadelerini kullandı.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.