Milli Savunma Bakanlığından öğrencilere teşekkür

Milli Savunma Bakanlığı, şehitlere saygı duruşunda bulunan öğrencilere teşekkür etti. AA'nın haberine göre; Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Okullarda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunan tüm evlatlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımız için vatan nöbetine devam eden Mehmetçiklerimiz tüm öğrencilerimizi yürekten selamlıyor." ifadesine yer verildi.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.