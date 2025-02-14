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        Haberler Spor Diğer Milli sırıkla atlamacı Ersu Şaşma, Fransa'da şampiyon oldu! - Diğer Haberleri

        Milli sırıkla atlamacı Ersu Şaşma, Fransa'da şampiyon oldu!

        Fenerbahçe sporcusu milli atlet Ersu Şaşma, Meeting Lievin Atletizm Turnuvası'nda erkekler sırıkla atlama kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:15 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:15
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        Ersu Şaşma, Fransa'da şampiyon oldu!
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        Milli atlet Ersu Şaşma, Meeting Lievin Atletizm Turnuvası'nda erkekler sırıkla atlama kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

        Fransa'nın Pas-de-Calais kentinde düzenlenen organizasyonda Ersu, finalde 5.90 metre atlayarak ilk sırada yer alırken, Amerikalı Sam Kendricks 5.85 metre ile 2'nci, Belçikalı Ben Broeders ise 5.80 metrelik atlayışıyla 3'üncü oldu.

        Fenerbahçeli sporcu, daha önce yine kendisine ait 5.90 metrelik Türkiye rekorunu egale etti.

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