Milli sırıkla atlamacı Ersu Şaşma, Fransa'da şampiyon oldu!

Milli atlet Ersu Şaşma, Meeting Lievin Atletizm Turnuvası'nda erkekler sırıkla atlama kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Fransa'nın Pas-de-Calais kentinde düzenlenen organizasyonda Ersu, finalde 5.90 metre atlayarak ilk sırada yer alırken, Amerikalı Sam Kendricks 5.85 metre ile 2'nci, Belçikalı Ben Broeders ise 5.80 metrelik atlayışıyla 3'üncü oldu.