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        Haberler Bilgi Spor MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ: A Milli Takım 2026 Dünya Kupası maçları ne zaman, hangi gün başlıyor, saat kaçta, nerede oynanacak? Milli takım kadrosu

        A Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman? 2026 FIFA Dünya Kupası Milli Takım maç takvimi

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda sahne alacak A Milli Futbol Takımı'nın grup etabındaki fikstürü netleşti. D Grubu'nda mücadele edecek Ay-Yıldızlılar, turnuvada ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Milli Takım'ın grup maçlarına ilişkin tarih, saat ve stat bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, karşılaşmaların programı da duyuruldu. Peki, A Milli Takım'ın Dünya Kupası maçları ne zaman, hangi gün, nerede oynanacak? İşte 2026 Dünya Kupası Milli Takım maç takvimi ve tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 15:36 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için heyecanlı bekleyiş başladı. D Grubu’nda yer alan Ay-Yıldızlılar, turnuvadaki ilk sınavını Avustralya karşısında verecek. Milli Takım, zorlu grup maratonuna galibiyetle başlayarak Paraguay maçı öncesi avantaj elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise Türkiye’nin Dünya Kupası maç takvimini, karşılaşmaların oynanacağı tarihleri ve aday kadroda yer alan isimleri araştırıyor. Peki, Milli Takım’ın Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak, Türkiye ilk maçını hangi gün oynayacak? İşte maç programı ve merak edilen ayrıntılar…

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        A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI KADROSU BELLİ OLDU!

        ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu.

        Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular bulunuyor:

        Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

        Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

        Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

        Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

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        A MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

        İlk Maç:

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki ilk maçında 14 Haziran 2026 Pazar günü TSİ 07.00’de Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

        Karşılaşma, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda oynanacak.

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        İkinci Maç:

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki ikinci maçında 20 Haziran 2026 Cumartesi günü TSİ 06.00’da Paraguay ile karşılaşacak.

        Mücadele, ABD’nin Santa Clara kentindeki Levi’s Stadı’nda oynanacak.

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        Üçüncü ve Son Maç:

        A Milli Futbol Takımı, D Grubu’ndaki son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek.

        Grup liderliği açısından kritik önem taşıması beklenen mücadele, 26 Haziran 2026’da Türkiye saati ile 05.00’te başlayacak.

        Ay-Yıldızlıların ABD karşısındaki bu önemli sınavı, Inglewood’da bulunan modern SoFi Stadium’da oynanacak.

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