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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası A Milli Futbol Takımı, Avusturya maçı hazırlıklarını sürdürdü - 2024 Avrupa Şampiyonası Haberleri

        A Milli Futbol Takımı, Avusturya maçı hazırlıklarını sürdürdü

        EURO 2024'te F grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kalan A Milli Futbol Takımımız'da Avusturya maçı öncesi son hazırlıklar devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 13:08 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:14
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        Milliler hazırlıklarını sürdürdü
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        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda yarın Avusturya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kamp tesisinde yaptığı antrenmanla devam etti.

        Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki kamp merkezinde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen idman, ısınma hareketleriyle başladı ve daha sonra gruplara ayrılan futbolcular top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Avusturya maçının taktiği üzerinde duruldu.

        Çalışmada futbolcuların neşeli olduğu gözlenirken, bazı pozisyonlar eğlenceli anlara sahne oldu.

        İdmana tedbiren dinlendirilen Uğurcan Çakır ile adalesindeki zorlanma nedeniyle tedavisine devam edilen Samet Akaydin katılmadı.

        Milliler, TSİ 17.30'da hava yoluyla Avusturya - Türkiye maçının oynanacağı Leipzig şehrine gidecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Mert Müldür, TSİ 21.00 Leipzig Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantı öncesinde takım halinde stadyumda kısa bir yürüyüş yapılacak.

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