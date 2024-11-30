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        Haberler Spor Tenis Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek beyin kanaması geçirdi - Tenis Haberleri

        Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek beyin kanaması geçirdi

        Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Tunus'ta düzenlenen bir organizsayonda maç sırasında beyin kanaması geçirdi. 28 yaşındaki sporcu, Türkiye'ye getirilip ameliyat edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 23:13 Güncelleme: 30.11.2024 - 23:34
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        Milli tenisçi beyin kanaması geçirdi!
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        Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Tunus'ta düzenlenen Monastir m25 tenis turnuvasına katıldı.

        28 yaşındaki tenisçi, Yankı Erel ile oynadığı yarı final esnasında beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan tecrübeli sporcu, yarın sabah yapılacak kontrollerin ardından sonuçların iyi çıkması halinde Türkiye'ye getirilecek ve ameliyat edilecek.

        Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı ve Tunus Büyükelçiliği süreci yakından takip ediyor.

        Türkiye Tenis Federasyonu, konu ile yaptığı açıklamada;

        "Tunus'ta düzenlenen M15 Monastir turnuvasında maç esnasında rahatsızlanan milli sporcumuz Altuğ Çelikbilek'in sağlık durumu Federasyonumuzca ve Tunus Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmekte olup sporcumuza ve ailesine gereken tüm destek sağlanmaktadır. Sporcumuza acil şifalar diler, tenis kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerini kullandı.

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