Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek beyin kanaması geçirdi

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Tunus'ta düzenlenen Monastir m25 tenis turnuvasına katıldı.

28 yaşındaki tenisçi, Yankı Erel ile oynadığı yarı final esnasında beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan tecrübeli sporcu, yarın sabah yapılacak kontrollerin ardından sonuçların iyi çıkması halinde Türkiye'ye getirilecek ve ameliyat edilecek.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı ve Tunus Büyükelçiliği süreci yakından takip ediyor.