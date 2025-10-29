Habertürk
        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Chennai Açık'ta 2. tura yükseldi! - Tenis Haberleri

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Chennai Açık'ta 2. tura yükseldi!

        Zeynep Sönmez, Hindistan'da düzenlenen Chennai Açık'ta tek kadınlarda ikinci tura adını yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 19:33 Güncelleme: 29.10.2025 - 19:33
        Zeynep Sönmez, Chennai Açık'ta 2. tura yükseldi!
        WTA 250 seviyesindeki bir turnuvada ilk kez 1 numaralı seri başı olarak mücadele eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hindistan'da düzenlenen Chennai Açık'ta tek kadınlarda ikinci tura adını yazdırdı.

        Zeynep Sönmez, Hindistan'ın Chennai kentindeki turnuvada tek kadınlar kategorisinde Rus tenisçi Tatiana Prozorova'yı 7-5, 6-4 yenerek son 16 turuna yükseldi.

        Ay-yıldızlı tenisçi ikinci turda yarın Taylandlı tenisçi Lanlana Tararudee ile karşılaşacak.

