Milli voleybolcular, yaz sezonunu açtı!

Türkiye Voleybol Federasyonu, FIVB Milletler Ligi'nde mücadele edecek olan A milli kadın ve erkek takımları için moral yemeği düzenledi.

Organizasyona Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yönetim kurulu üyeleri, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır ve milli oyuncuların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

"Biz sürdürülebilir bir şekilde her yıl bu başarıyı göstermek istiyoruz. Ama yaş itibarıyla takımdan ayrılması gereken arkadaşlarımızın da yerlerinin doldurulması gerekiyor. Bu hafta sonu erkek takımımız oynayacak. Geçen hafta İtalya'da kadın takımımızın geniş bir kadroyla hazırlık turnuvasını hep birlikte izledik, gördük. Genç isimler forma bulabiliyor. Tüm gençleri görme şansı bulduk. Jenerasyonlarda mutlaka değişim olacaktır. Ama bir hasar vermeden değişimi gerçekleştirmek çok önemli. Bugün baktığınızda yaş ortalaması kadınıyla, erkeğiyle dünyanın ilk üç sırasında yer alıyoruz. Hem organizasyon anlamında başarılıyız hem sahada başarımız var hem de altyapının başarısı var. Camianın başkanı olarak çok mutluyum. Çok da gururluyum."

Verilen desteklerden dolayı sponsorlara teşekkür eden Üstündağ, "İstanbul'da oynanacak Milletler Ligi ikinci ayak maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Daha sonra Hollanda ayağı var. Bize her yer Türkiye. Orada da Türk taraftarların olacağından şüphem yok. Teknik ekibe, herkese güvenim sonsuz." dedi.

UMUT ÇAKIR: "HEDEFİMİZ 2028 OLİMPİYAT OYUNLARI"

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır, hedeflerinin 2028 Olimpiyat Oyunları olduğunu ve bunun için mücadele edeceklerini anlattı.

Milletler Ligi hazırlıklarına Ankara'da başladıklarını ifade eden Çakır, "Hollanda ile hazırlık maçları yaptık. Çok geniş bir kamp kadromuz var. Hedefimiz 2028 Olimpiyat Oyunları. Geniş bir kadroyla çalışıyoruz. Geçen sene yeteri kadar tecrübe edindiğimizi düşünüyorum. Her sayı için, her top için savaşan; her maçı kazanmak için uğraşan bir milli takım göstereceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kaptan Murat Yenipazar ise düzenlenen geceden dolayı mutluluğunu dile getirdi.