Milliler, meşaleler eşliğinde stada girdi
A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan maçı öncesi meşaleler eşliğinde stada giriş yaptı.
Giriş: 15.11.2025 - 19:07 Güncelleme: 15.11.2025 - 19:07
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5. haftasında Bulgaristan ile oynayacağı maç için Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'na geldi.
Taraftarlar, adeta bir görsel şölen oluşturarak ay-yıldızlı kafileyi meşale ve tezahüratlarla karşılarken, milliler stada coşkulu bir şekilde giriş yaptı.
