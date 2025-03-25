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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Cimbom'da milliler yüzleri güldürdü - Galatasaray Haberleri

        Cimbom'da milliler yüzleri güldürdü

        Milli maç arası ritim tutan Galatasaray'da teknik heyetin milli takımlarına giden oyuncuların formunun düşmesiydi. Cimbom'un millileri arada iyi sınav verdi

        Giriş: 25.03.2025 - 09:55 Güncelleme: 25.03.2025 - 10:14
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        Cimbom'da milliler yüzleri güldürdü
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        Süper Lig’de namağlup lider olan Galatasaray’da yüzler gülüyor…

        Milli maç arası öncesinde Antalyaspor’u farklı mağlup eden Cimbom ritim yakalamış; camia şampiyonluk havasını hissetmeye başlamıştı.

        Özellikle futbolcuların birbirini daha iyi tanıdığı bu sürecin ardından Okan Buruk ve kurmaylarının kafasında milli maç arasının bunu sekteye uğratıp uğratmayacağı vardı.

        Sarı-kırmızılı takımda milli takımlarına giden futbolcuların gösterdiği performans teknik heyetin yüzünü güldürdü.

        Osimhen Nijerya’yı golleriyle sırtlarken Abdülkerim Bardakcı golünü attı; Barış Alper Yılmaz da asist yaptı.

        Eren Elmalı her iki müsabakada da geçer not alırken Alvaro Morata ve Frankowski de milli takımlarında iyi performans sergiledi.

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        Davinson Sanchez’in çarpışma sonrasında yaşadığı sakatlık teknik heyeti korkutsa da kötü değil iyi haber geldi.

        Tetkikler sonrasında herhangi bir ciddi duruma rastlanmazken FIFA kuralları Galatasaray’ın da elini rahatlattı.

        Kafa travmasını engellemek adına koyulan 7 günlük maç kısıtlaması, Davinson Sanchez’in Paraguay karşısında oynamasını engelleyecek.

        İki derbi öncesinde milli maç arasında uzun bir seyahat edecek Kolombiyalı futbolcu böylece bir maç eksik oynamış olacak.

        Okan Buruk ve kurmayları daha önce de Tottenham’da sıkışık fikstürde sakatlanan Davinson Sanchez’in üzerine titriyordu.

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