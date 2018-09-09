Millonarios - Junior maçı ne zaman?

Kolombiya Primera A Clausura maçında Millonarios ile Junior, 10 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:30. Maç öncesi Millonarios 10 puanla 12. sırada, Junior 16 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Millonarios, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Junior, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 571 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Millonarios kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.00, Junior sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler.

Millonarios son haftadaki Junior müsabasında 1-0 yenildi.

Junior, Millonarios karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Millonarios, evinde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 4 gol yedi.

Junior ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Junior, 2 gol atarken 3 gol yedi.

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