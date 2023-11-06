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        Haberler Gündem Darbedilen kadına yardım ederken yaralandı, attığı yumruk için 5 ay ceza aldı - En Son Haberler

        Darbedilen kadına yardım ederken yaralandı, attığı yumruk için 5 ay ceza aldı

        Mustafa Doğan, iddiaya göre, eski kız arkadaşı B.Ç.'yi darbetti. Bu sırada sahilden geçen Yücel Kaya, darbedilen B.Ç.'nin yardım çığlıklarını duyup, kadını kurtarmak için kavgaya müdahale edip, Mustafa Doğan'a yumruk attı. Doğan da Yücel Kaya´ya elindeki kırık cam şişeyi saplayarak yaraladı. Doğan olay yerinden kaçarken Kaya ise arkadaşları tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kaya, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra teslim olan Mustafa Doğan hakkında 'Hayati tehlikeye sebep olacak şekilde kasten silahla yaralama', Yücel Kaya hakkında ise yumruk attığı için 'haksız tahrik altında yaralama' suçundan dava açıldı. Doğan, 'Hayati tehlikeye sebep olacak şekilde silahla kasten yaralama' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 19:35 Güncelleme: 06.11.2023 - 19:47
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        Şiddet gören kadına yardım etmek istemişti
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 3 yıl önce eski erkek arkadaşı Mustafa Doğan tarafından darbedilen B.Ç. isimli kadına yardım etmek isterken, saldırganın savurduğu kırık cam şişe ile yaralanan Yücel Kaya, kavgaya müdahale ettiği sırada Doğan'a yumruk attığı için 'haksız tahrik altında yaralama' suçundan 5 ay 12 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mustafa Doğan ise 'Hayati tehlikeye sebep olacak şekilde silahla kasten yaralama' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 25 Ağustos 2020'de İzmit sahilinde meydana geldi. Mustafa Doğan, iddiaya göre, eski kız arkadaşı B.Ç.'yi darbetti. Bu sırada sahilden geçen Yücel Kaya, darbedilen B.Ç.'nin yardım çığlıklarını duyup, kadını kurtarmak için kavgaya müdahale edip, Mustafa Doğan'a yumruk attı. Doğan da Yücel Kaya´ya elindeki kırık cam şişeyi saplayarak yaraladı. Doğan olay yerinden kaçarken Kaya ise arkadaşları tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kaya, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra teslim olan Mustafa Doğan hakkında 'Hayati tehlikeye sebep olacak şekilde kasten silahla yaralama', Yücel Kaya hakkında ise yumruk attığı için 'haksız tahrik altında yaralama' suçundan dava açıldı.

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        'AMACIM KADINA ŞİDDETİ ÖNLEMEKTİ'

        Olayla ilgili olarak Kocaeli 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya başka bir suçtan tutuklu bulunan Yücel Kaya ve tutuksuz sanık Mustafa Doğan ile taraf avukatları katıldı.

        Mahkeme heyeti tarafından son sözleri sorulan sanık Yücel Kaya, tanımadığı B.Ç. isimli kadının tartaklandığını gördüğünü ve kadını kurtarmak için konuya dahil olduğunu söyledi. Kaya, "Amacım kadına karşı şiddeti önlemekti" diyerek beraatini talep etti.

        'İLK DARBEYİ BEN YEDİM'

        Davada, tutuksuz yargılanan Mustafa Doğan da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, elindeki cam su şişesiyle kendisini korumaya çalıştığını belirtip, "İlk darbeyi yiyen bendim. Kırdığım şişeyi kendimi korumak için sağa sola savurdum. Olaydan sonra da gidip teslim oldum zaten. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

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        KIRIK CAM ŞİŞESİ SİLAH SAYILDI

        Mahkeme heyeti, kırık cam şişeyi silah sayarak, sanık Mustafa Doğan'ın 'Hayati tehlikeye sebep olacak şekilde silahla kasten yaralama' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

        YUMRUĞA 5 AY HAPİS

        Sanık Yücel Kaya ise 'haksız tahrik altında kasten yaralama' suçundan indirimle 5 ay 12 gün hapis cezasına çarptırdı.

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        #kocaeli
        #Mustafa Doğan
        #haberler
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