Milyar $'lık film Fletcher'a emanet

2009'da Guy Ritchie yönetmenliğinde başlayan 'Sherlock Holmes' serisinin üçüncü filminde yönetmen koltuğunu Dexter Fletcher devraldı.

'Bohemian Rhapsody' ile 'Rocketman' adlı filmlerdeki başarısını ardından Dexter Fletcher'a iki filmle 1 milyon 69 milyon $ hasılat elde eden 'Sherlock Holmes' serisinin üçüncü filmi emanet edildi.

'Hannibal' ile 'Narcos' adlı dizilerin senaristi Chris Brancato'nun senaryosunu kaleme alacağı 'Sherlock Holmes 3'te yine Robert Downey Jr. ile Jude Law, başrolleri paylaşacak.

Sherlock Holmes (2009)

Türkiye

İzleyici: 269.864

Hasılat: 2.828.949 ₺

Dünya: 524 milyon $

Sherlock Holmes: Gölge Oyunları (2011)

Türkiye

İzleyici: 715.983

Hasılat: 7.227.400 ₺

Dünya: 545 milyon $