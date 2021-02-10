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HaberlerDünyaAsya-PasifikMİLYONLARCA BIONTECH AŞISI ÇÖPE! Son dakika Japon Sağlık Bakanı açıkladı! Şırınga son dozu çekemiyor!
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Japon Sağlık Bakanı açıkladı! Milyonlarca Pfizer/BioNTech çöpe!

Japonya'da, şırınga sorunu nedeniyle Pfizer/BioNTech aşısının milyonlarca dozunun çöpe atılacağı açıklandı. Japonya Sağlık Bakanı Tamura, ülkedeki standart şırınganın aşı şişeciklerinin en dibinde kalan altıncı dozu çekemediğini duyurdu. Bakan Tamura, şırınga sıkıntısı nedeniyle ABD ve Avrupa'daki ülkelerin şırınga tedarikine başlayabileceğini de açıkladı

MİLYONLARCA BIONTECH AŞISI ÇÖPE! Son dakika Japon Sağlık Bakanı açıkladı! Şırınga son dozu çekemiyor!
Japon Sağlık Bakanı açıkladı! Milyonlarca Pfizer/BioNTech çöpe!
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DHA

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele sürerken, salgına karşı geliştirilen aşılardaki teslimat ile yaşanan krize bir de şırınga sorunu eklendi. Kovid-19'a karşı 144 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı almak için anlaşma yapan Japonya'da şırınga krize açtı.

ŞIRINGALAR EN DİPTEKİ DOZU ÇEKEMİYOR

DHA'da yer alan habere göre ülkedeki şırıngaların büyük çoğunluğunun aşıların tutulduğu küçük şişelerin en dibinde kalan dozu çekemediği, bu yüzden de her bir şişedeki milyonlarca altıncı dozun çöpe atılacağı ifade edildi.

AŞILAMA KAPASİTESİ 60 BİNE DÜŞTÜ

Öte yandan, Sağlık Bakanı Norihisa Tamura, ülkede kullanılan standart şırıngaların şişeciklerdeki son dozu alamadığını ve bunu yapabilen şırıngalara da yeterli sayıda sahip olmadıklarını söyledi. Japon devlet ajansı Kyodo'ya konuşan Sağlık Bakanı Tamura'nın, "Japonya'daki şırıngalar sadece beş dozu çekebiliyor.

AŞI KAPASİTESİ 60 BİN KİŞİYE DÜŞTÜ

Altı doz alabilen şırıngalarımızın hepsini kullanacağız ama bu tabii ki, yapılan aşı sayısı arttıkça yeterli olmayacak" ifadelerini kullandı. Tamura, Pfizer aşı şişesindeki 6´ıncı ve son dozu çekemeyen şırıngalarındaki teknik problemden dolayı aşı kapasitesinin 60 bin kişiye düştüğü ifade edildi.

ABD VE AB ÜLKELERİNDE DE YAŞANMASI TAHMİN EDİLİYOR

Sağlık Bakanı Tamura açıklamasında, "Japonya´da kullanılan şırıngalar yalnızca beş doz alabilir. Altı doz alan şırıngaları kullanacağız ancak elbette zamanla bu yeterli olmayacak" dedi. Hükümetin, tıbbi ekipman üreticilerinden özel şırıngaların üretimini artırmalarını talep edeceği belirtildi. Diğer yandan ABD'de ve bazı Avrupa ülkelerinde de yeterli sayıda bulunmadığını, bu durumun ölü olan şırıngalarının tedariki konusunda yeni bir yarışın başlatabileceği düşünülüyor.

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