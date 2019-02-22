Mine Kılıç...

Sinan Çetin'in 1993 yapımı 'Berlin In Berlin' adlı sinema filmi 26 yıl sonra oğlu Rafael Cemo Çetin tarafından günümüze ' New York In New York' adıyla uyarlandı. Türk sinemasının kült filmlerinden biri olan 'Berlin In Berlin', bir ailenin öz kültürünü başka bir kültür içinde yaşatma mücadelesini beyazperdeye görücü usulüyle evlendirilmiş olan 'Dilber'in kocasını kaza sonucu öldüren 'Thomas' ve kayın biraderi 'Mürtüz' ile yaşadıklarının zemininde aktarmıştı. Mine Kılıç, Ahmet Yıldırım, Sinan Sicimoğlu, Ahmet Utlu ve Ayla Algan'ın başrollerini paylaştığı 'New York In New York'ta da aynı mücadele aynı zemin üzerinde 22 Şubat'tan itibaren bir kez daha beyazperdeye yansıtılacak. Tek fark hikâye bu kez New York'ta yaşanıyor... Serdar Gözelekli ile Muammer Koçak'ın yönettiği 'New York In New York'ta Mine Kılıç, 'Dilber'i, Rafael Cemo Çetin, 'Berlin In Berlin'deki 'Thomas'tan evrilen 'Dylan'ı ve Ahmet Yıldırım 'Mürtüz'ü canlandırdı.



Filmi izlemeye giderken ön yargı rüzgarları salona girmeye yakın zamanda fırtınya dönüşmüştü.

'Bunun orjinalini izlemiştim. Uyarlamasının ondan daha iyi olacak hali yok ya'... Bir süre sonra her ne kadar konu itibariyle aynı da olsa 'Berlin In Berlin'den farklı bir film izlediğimi hissettim.

'Berlin In Berlin' ile kıyaslama yapma gereği duymamamın ana nedeni oyuncuların performansı.

Hülya Avşar , 'Dilber' rolüyle Moskova Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanmıştı.

'New York In New York'u en az 'Berlin In Berlin' kadar çarpıcı bir film haline getiren oyunculardan biri Mine Kılıç...

İşi zordu; 1993'te Hülya Avşar'ın Moskova Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandığı 'Dilber'i canlandıracaktı.

Ve tıpkı Hülya Avşar'ın yaptığı gibi oyunculuğuyla 'Dilber'in mastürbasyon sahnesinden ibaret olmadığını gözler önüne sermesi gerekiyordu.

Sonuç; Mine Kılıç'ın 'Dilber'i de sadece mastürbasyon sahnelerinden ibaret değil. Kariyerinin 10'uncu yılındaki Mine Kılıç, ailesinin beyaz yakalı olması isteğine karşı çıkarak kendisini mutlu edecek mesleğin ne olacağı üzerine çıktığı yolculukta sunuculuk ve spikerlik gibi ara duraklarda ne var ne yok diye bakınsa da ana durağı oyunculuk olmuş.



Mine Kılıç, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın sorularını cevaplandırdı. Oyunculuk sana ne ifade ediyor?

'Budur şudur' diyerek ortaya koyabileceğim bir şey değil. Kendi yolumu ararken hayatta birkaç seçeneğim vardı. Varoluşumla hem beni besleyecek hem de benim onu besleyebileceğim bir meslek arıyordum. En çok içime sineni yapmak istediğime karar verdiğim bir dönemde oyunculuğu seçerek peşinden koştum. Kimi zaman 'acaba' mı diyorum ama o yolculuğu aşkla sürdürüyorum. Hayatta her şeyden vazgeçebiliyorum ama o yolculuğumdan vazgeçemiyorum. En büyük tutkuyla yaptığım iş oyunculuk oldu.



Ne zamandır bir arayış içindesin?

O arayış süreci hâlâ devam ediyor. Arayışın ne başı vardır ne de bir sonu. Kendime çok fazla soru soran bir yapıya sahibim. Ailem tarafından yönlendirildiğim hiçbir mesleki seçenek beni içine çekmedi. Beyaz yakalı olmak bana göre değildi. Biraz şans, biraz azmin sonucu hayat karşıma bunu serdi. Ben de bunu değerlendirdim. Ne oldu da hayat senin karşına oyunculuğu çıkardı?

Aslında sunuculuk, spikerlik üzerine bir sevdayla TÜRVAK'tan eğitim alırken hocalardan biri dedi ki; 'Bir dakika sen dur. Oyuncu ol. Çünkü çok enerjiksin, duygularını ifade ederken netsin, onları çeşitlendirebiliyorsun. Oyunculuğu neden düşünmüyorsun?'... Oyunculuk kafama ilk kez orada girdi. Tiyatro ağırlıklı bir çalışma yapmam gerektiğini düşünüp Şahika Tekand'dan dersler aldım. Yoğun bir tiyatro eğitimi... Tüm bu süreçte sorgulamalarım devam ediyordu; 'Acaba oyunculuğu gerçekten yapabilecek miyim?... İyisiyle, kötüsüyle tüm bu süreçte kendimi sorgularken şekillendi omurgam. Ve kalkıp yürümeye başladım ve 'tamam budur' dedim. O sorgulamaların bir cevaba sahip olması 'Büşra' filmiyle oldu. Kariyerinin 10'uncu yılındasın. Tatminkar mısın?

Hayır, değilim. Çünkü oyunculuk tatmin olunacak, 'Tamam artık budur' denebilecek bir meslek değil. Hatta tatminsizlik üzerine kurulu. Oyunculuk hep daha fazlasının peşinden koşulması gereken, sorgulamaların yaratıcılık sürecini beslediği bir meslek. O yüzden tabii ki tatmin olmadım ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımı gördüğüm için biraz rahatım. Oyunculuğun sana katkıları neler olmuştur?

Beni iyi bir insan yapmıştır. Oyunculuk dünya görüşüyle, insanları anlamakla, iletişim kurmakla, empati kurmakla oldukça yakından ilişkili bir meslek olduğu için beni daha iyi bir insan yaptı. Bence bizi karşıya daha şeffaf bir şekilde geçirirken bazı duyguları en kökünü anlamaya motive olmamızı sağlıyor. Örneğin 'İşin özünde ne var?' gibi... Böyle bir insan olmaya başlayınca da daha iyi bir insan oluyorsunuz.



Oyunculuk anlayışını bize nasıl tanımlayabilirsin?

Şöyle tanımlayabilirim; ne kadar derin ve karanlık olduğunu bilmediğim bir suya fütursuzca atlayıp 'Bakalım buradan nasıl çıkacağım' diyerek bir serüvene hemen hazırlanıp dalma süreci... Sonrasının ne olacağını ben de yolculukta öğreniyorum. Hem kendimi öğreniyorum hem de dış dünyayla iletişimimde neler kazandığıma bakıyorum.

Mine Kılıç, daha önce 'Büşra' ve 'Durak' adlı sinema filmlerinde de başrol oynadı.