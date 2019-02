Bir süre sonra her ne kadar konu itibariyle aynı da olsa 'Berlin In Berlin'den farklı bir film izlediğimi hissettim. 'Berlin In Berlin' ile kıyaslama yapma gereği duymamamın ana nedeni oyuncuların performansı.

Serdar Gözelekli ile Muammer Koçak'ın yönettiği 'New York In New York'ta Mine Kılıç, 'Dilber'i, Rafael Cemo Çetin, 'Berlin In Berlin'deki 'Thomas'tan evrilen 'Dylan'ı ve Ahmet Yıldırım 'Mürtüz'ü canlandırdı. Filmi izlemeye giderken ön yargı rüzgarları salona girmeye yakın zamanda fırtınya dönüşmüştü. 'Bunun orjinalini izlemiştim. Uyarlamasının ondan daha iyi olacak hali yok ya'...

Mine Kılıç, Ahmet Yıldırım, Sinan Sicimoğlu, Ahmet Utlu ve Ayla Algan'ın başrollerini paylaştığı 'New York In New York'ta da aynı mücadele aynı zemin üzerinde 22 Şubat'tan itibaren bir kez daha beyazperdeye yansıtılacak. Tek fark hikâye bu kez New York'ta yaşanıyor...

Mine Kılıç.. . Sinan Çetin'in 1993 yapımı 'Berlin In Berlin' adlı sinema filmi 26 yıl sonra oğlu Rafael Cemo Çetin tarafından günümüze ' New York In New York' adıyla uyarlandı.

'New York In New York'u en az 'Berlin In Berlin' kadar çarpıcı bir film haline getiren oyunculardan biri Mine Kılıç... İşi zordu; 1993'te Hülya Avşar'ın Moskova Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandığı 'Dilber'i canlandıracaktı. Ve tıpkı Hülya Avşar'ın yaptığı gibi oyunculuğuyla 'Dilber'in mastürbasyon sahnesinden ibaret olmadığını gözler önüne sermesi gerekiyordu. Sonuç; Mine Kılıç'ın 'Dilber'i de sadece mastürbasyon sahnelerinden ibaret değil.

Kariyer planlarını nasıl yaptın?

Genelde çok planlamalar yapmıyorum. Birazcık karşıma çıkanlarla ilişkilenmeyi tercih ediyorum. Sonuçtan çok süreçten keyif almaya çalışıyorum. O yüzden 'Meslekte nasıl adımlar atmalıyım?' sorusundan çok yer aldığım yapımlarda 'En iyisini nasıl yaparım?' sorusunu soruyorum. Ve elbette 'Bundan ne öğrenirim?' sorusunu... Hatalarıma bakıp 'Tamam çok güzel hatalar yaptım aferin sana. Şimdi biraz daha iyisini yap' diyebiliyorum.



Özellikle neyi içinde çok hissederek, içgüdüsel olarak hangi rolleri tercih ediyorsun?

Sınırlarımı zorlayacağım, kendini tekrar etmeyen, hem izleyiciyi hem de beni şaşırtan çeşitli karakterler seçmeye çalışıyorum.

'New York In New York' hangi özellikleriyle seni etkiledi?

Uyarlama olması birçok konuda riskliydi. Çünkü daha önce yapılmışı vardı. 'Berlin In Berlin'i uyarlayarak yeni bir film yapmaya çalışacaktık. Bir oğlun babasının 90'larda çektiği filmle çok gurur duyup onu kendi jenerasyonuna aktarma hevesi bana çok romantik geldi. Bu fikir çok iyiydi. Sonra 90'larda Türk sinemasında kült olmuş bir filmi izlediğim zaman bana çekici gelen bir sürü öğesi, işin içinde olma isteğimi kamçıladı. Ve dedim ki 'Tamam bunu yapalım.' Bir de hem New York'ta hem Türkiye'de çekilecekti. Böyle kıtalar arası bir çekim olması oyuncuları heyecanlandıran unsurlardır. Bütün bunların sonucunda güzel bir deneyim olabileceğini düşündüm.



Kült bir filmin yeni versiyonu... Üstelik 'Dilber'i senden önce canlandıran Hülya Avşar, rolüyle yurt dışında ödül kazandı. Bunlar sana baskı yapmadı mı?

Yapmadı, neden yapsın? Bu benim yolculuğum, benim deneyimim. Riskli tabii ki ama neye odaklandığınızla ilgili. Hayatta risklere mi odaklanacağız yoksa deneyimin kendisine mi? Her kararımızda, her tercihimizde risk zaten vardır. Hülya Avşar'ın mükemmel performansının üzerine biraz daha başka bir 'Dilber' çıkartmaya çalıştım. Karakteri öyle yapılandırdım.

'New Yok In New York'un kariyerine nasıl bir etkisi olmasını umarsın?

Filmde kariyerime bir etkisi olacağını umarak rol almadım. Fikri güzel, hikâyesi güzel bir senaryo geldi ve değerlendirmek istedim. Kendime ait bir deneyim olarak gördüm. Kendi sınırlarımı zorlayacağım, bir sürü şey öğrenebileceğimi düşündüğüm bir hikâyeydi ve içinde olmak istedim. Sonrasıyla ilgili herhangi bir plan da yapmadım herhangi bir beklentiye de girmedim. Güzel bir film yaptık. Gündeme gelen mastürbasyon sahnesinin dışında örflerini, geleneklerini, kendi öz kültürünü başka bir kültürün içinde yaşatmaya çalışan bir ailenin hikâyesi var. Görücü usulüyle evlenmiş bir kadının yıkımı var. Tüm bunlar gerçekten değerli. O yüzden gidip bir izlenilse güzel olur.



Teklif geldikten sonra ne yapıyorsun, nasıl bir hazırlık dönemine giriyorsun?

Hikâyeyi okuyor, oynayacağım karakteri nereye çapalandırabileceğime, nereye bağlayabileceğime yönelik çapa noktaları buluyorum. Karşıma tatmin edici bir tablo çıkıyorsa teklifi kabul ediyorum. Sonra da oynayacağım karakterin koşullarına kendime bırakıp 'Bakalım ne olacak?' diyerek işin içine giriyorum.

Şöhret seni ne ölçüde ilgilendiriyor?

Şöhret bana çok sentetik geliyor. Şöhretin geçici olduğunu ve insanın kendiyle ahengini bozduğunu düşünüyorum. Bir aldanmaca... Bizim varoluşumuz başkalarının hakkımızdaki fikirlerden ibaret olmamalı. Şöhret, insanın kendisiyle olan ilişkisinde sentetik bir küme açıyor. Bu yüzden biraz korkuyorum. Bütün işlerimde sonrasını ve öncesini çok düşünmüyorum. Aksi takdirde işimle ilişkim bozuluyor.



En büyük hayalin nedir?

Gerçekten tüm enerjimi tüm varoluşumu iyi şeylerle genişletip büyüttüğüm o iyiliği insanlarla paylaşabilmek. Bunun yolu, kanalı oyunculuk mudur, müzik midir, resim midir? Ne bulacağım ya da on yıl sonra kendime nasıl bir kanal açacağım bilmiyorum ama kendi varoluşumu en iyi hale getirip bunu insanlarla saydam bir şekilde iliştirebilmek istiyorum. O iyiliği güzelliği, paylaşabilmek...

Anladığım kadarıyla sen arayış içinde olduğun sürece kendini ifade edebilecek, mutlu ve başarılı olacaksın. Öyle mi?

Evet. Çünkü o zaman yolculuk devam ediyor. Öbür türlü aradığını bulduğun anda oraya bir nokta koyuyorsun.



Senin yaşındaki birisi için düşüncelerin çok derin değil mi?

Öyle mi? Çok iyi... O zaman önden gidiyorum. Yaşlanmam. Çünkü şu anda kalıyorum ve geçmişin tasasıyla geleceğin kaygısı olmayınca yaşlılık olmuyor. Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum. Teşekkür ederim.

NEW YORK IN, BERLİN OUT