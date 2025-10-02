Minguzzi cinayetinde mütalaa açıklandı

Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin birleşen dosya kapsamında 4 sanığın yargılandığı davada verilen esas hakkındaki mütalaada sanıklar U.B. ve B.B'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapse çarptırılması talep edildi.

AA'da yer alan habere göre Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 15 yaşındaki tutuklu sanıklar U.B. ve B.B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Dosyaların birleşmesiyle davaya dahil olan tutuklu sanıklar M.A.D. ve A.Ö. de salona getirildi.

Duruşmada maktulün annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatları da hazır bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın girdiği duruşma salonuna davada kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Özkaya da destek olmak için adliyeye geldi. Duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Adliye içinde ve dışındaki bazı vatandaşlar, ellerinde "Mattia Ahmet için adalet" yazılı dövizler taşıyarak slogan attı. Duruşmaya ara verildiği sırada, sanıklardan A.Ö. hakkında dosyaya engelli raporu sunulduğu iddiası üzerine sanık avukatı ve davayı takip eden vatandaş arasında tartışma çıktı. Söz konusu raporun sanığa öğrenciyken verilen kaynaştırma raporu olduğu kaydedildi. Aranın ardından devam eden duruşmada 4 tanık daha dinlendi. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar U.B. ve B.B'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapse çarptırılmasını talep etti. Diğer sanıklar M.A.D. ve A.Ö'nün ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan cezalandırılması talep edilen mütalaada, tüm tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar verilmesi istendi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet, sanıkların ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verip duruşmayı 21 Ekim'e erteledi.

Duruşma öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, süreci aileyle takip ettiklerini ifade etti. Özçağdaş, suç işleyen çocuklardan ikisinin bilindiğini belirterek, "Diğer ikisi bu araştırmalar sayesinde tespit edildi. Maalesef neredeyse ite kaka devam eden bir dava süreci oldu. Mahkeme heyeti başkanı çekilmek zorunda kaldı. Ailenin neredeyse bütün fertleri organize suç örgütü tarafından tehdit edilir, korumayla dolaşmak durumundalar. Yani bir yandan çocuklarını kaybettiler, bir yandan da koruma altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar." diye konuştu. Avukat Ersan Barkın ise mütalaaya ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Barkın, "Bizim bu duruşmadaki talebimiz mevcut sanıkların sadece iddianamedeki maddelerle yargılanmalarının yeterli olmayacağı, aynı zamanda evladımızın maruz kaldığı silahla tehdit eylemi ve kasten yaralamadan da haklarında ek savunma hakkı verilerek mahkumiyet tesis edilmesi gerektiği yönündeydi. Bu iki husus da ayrı bir şikayet konusu yapılması gerektiğine ilişkin bu değerlendirmemiz kabul edilmedi ama savcı bey bu değerlendirmeye tehdit bakımından iştirak etti." ifadelerini kullandı.

Son celsede artık 4 sanığa da "iştiraken insan öldürmekten" dolayı ceza tayini olanağı sağlandığına dikkati çeken Barkın, "Artık hukuki engel kalktı. Bu mütalaa neticesinde her 4 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verildi." dedi. Barkın, şunları kaydetti: "Dosyaya daha önce sunulmuş olan rapor Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde çocuğun kaynaştırma öğrencisi olduğuna ilişkin bir rapor. Akli melekelerinin yokluğuna, suçun idrakine ilişkin herhangi bir rapor sunulmadı, sunulamaz. Soruşturma aşamasında bu sanığın gerçekleştirdiği eylemin idrakinde ve ceza ehliyetine sahip olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumunun raporu zaten vardı. Şu anda da benzer bir rapor gelecektir. Farklı bir rapor beklentimiz yok." Anne Yasemin Minguzzi, bu duruşmada kendisini tutamadığını belirterek, "Dördünü bir arada görünce ben de kendimi tutamadım doğal olarak. Bugün çok zordu." dedi. Kendisine göre davada her şeyin yolunda gittiğini dile getiren Minguzzi, 21 Ekim'de görülecek 5. duruşmayı beklediğini kaydetti. Baba Andrea Minguzzi, oğlunun binlerce insanın kalbinde yaşadığını belirterek, "Ahmet'ten sonra çok daha canlar kurtarılacak, inanıyorum. Elimizden ne gelirse yapacağız." diye konuştu.