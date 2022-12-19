Minibüsle kapkaç! İstanbul'da inanılmaz hırsızlık

Esenler'de sokakta yürüyen kadının cep telefonu, minibüsle gelen iki şüpheli tarafından çalındı. Minibüsten inip kadına yaklaşan şüpheli, kapkaç yaparak cep telefonunu çaldı.
DHA'nın haberine göre, şüpheliler geldikleri minibüsle kaçarken, cep telefonu çalınan kadın büyük şaşkınlık yaşadı.
HERKES ŞAŞKINA DÖNDÜ
İlçede 17 Aralık Cumartesi günü akşam saatlerinde, sokakta yürüyen bir kadın elindeki cep telefonu kapkaçla çalındı.
Minibüsle sokağa giren şüphelilerden biri, inerek kadına doğru yaklaştı. Kadının telefonunu kapkaç yapan şüpheli, yeniden minibüse bindi.
Telefonu çalınan kadın şaşkınlık yaşarken, şüpheliler geldikleri minibüsle kaçtı. Yaşanan kapkaç çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.
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