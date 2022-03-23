Minik Halime'ye babasının karaciğeri can oldu 0:00 / 0:00

İHA

Balıkesir’in Burhaniye İlçesi’nde yaşayan ev hanımı Nagihan Daş (29) ile esnaf Süleyman Daş’ın iki kızından küçüğü olan Halime, 8 Temmuz 2016’da dünyaya geldi. Abla Sümeyye Daş’dan (10) sonra ikinci kızlarını da kucaklayan çiftin sevinçleri Halime’de sağlık sorunları baş göstermeye başlayınca üzüntüye dönüştü. Halime’de görülen ilk önemli belirti karın şişliği oldu. Arkasından bronşit tanısı koyulan, bunlar yetmezmiş gibi bir de kolu kırılan minik Halime doktorlarla, hastanelerle tanıştı. Halime için önce Balıkesir, ardından İzmir’de şifa arayışları başladı.

BABADAN ALINAN KARACİĞER DOKUSU BAŞARIYLA NAKLEDİLDİ

İlk olarak karaciğer dalak büyümesi tanısı koyulan Halime, bir ay hematoloji uzmanları tarafından tedavi altına alındı. Halime’ye diyet uygulanırken, yağsız pişirilen yemeklere yurt dışından getirilen özel bir yağ eklenmesine rağmen sonuç alınamadı. Uzmanlar tarafından, siroz nedeniyle Halime’nin karaciğerinin bir an önce değiştirilmesi gerektiği söylendi ve bunun üzerine Daş ailesi nakil için hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda baba Süleyman Daş’ın uygun verici olduğu saptandı. 2 Ocak 2019 tarihinde baba Daş’dan alınan karaciğer dokusu o tarihte henüz 2,5 yaşında olan minik kızı Halime’ye başarıyla nakledildi.

"BABASINDAN YAPILAN NAKİLLE SAĞLIKLI KARACİĞERE KAVUŞTU"

Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç ile Doç. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Zaza Lakobadze, Doç. Dr. Mert Akan ve Uzm. Dr. Alihan Pirim’den oluşan ekip başarılı bir nakil işlemi gerçekleştirirken, Prof. Dr. Murat Kılıç, Halime’yi nakle götüren nedenleri şöyle anlattı: “Halime’ye koyulan tanı Glikojen depo tip 4 hastalığıydı. Glikojen depo hastalıkları, glikojen metabolizmasındaki enzimlerden birinin kalıtsal eksikliğinden ötürü normal veya anormal yapıda glikojen birikimiyle karakterize bir hastalıklar grubudur. Bu enzim karaciğerde olan bir enzim ve anormal yapıdaki glikojen özellikle karaciğer ve kalpte birikip hasar yaratarak, karaciğer sirozu ve kalp yetmezliğine neden olur. Bu tür hastalar genellikle erken çocuklukta yani 5-10 yaş arasında kaybedilir. Halime’de de bu hastalık siroza yol açmıştı. Babasından yapılan nakille Halime sağlıklı karaciğere kavuştu. Hastaneye kontrol için gelip gidiyor. Gayet sağlıklı ve yaşıtlarına yetişmiş durumda.”

"KIZIMA CAN AŞISI OLDUĞUM İÇİN DÜNYANIN EN MUTLU BABASIYIM"

Kızına yeni bir hayatın kapılarını açtığı için çok mutlu olduğunu ifade eden baba Süleyman Daş, “Halime’nin ilk sağlık sorunları başladığında karşımıza bir nakli tablosu çıkacağını bilmiyorduk. Nakil için gelmeden önce çok uzun süre tanı koyulamadı. Doktorlar da biz de çok çaresiz kaldık. Çok şükür ki kızımız elimizden kayıp gitmeden nakil oldu, sağlığına kavuştu. Kızımız yaşıtlarına yetişip sağlıkla büyürken, bize de mutlulukların en büyüğünü yaşatıyor. Ben de kızıma can aşısı olduğum için dünyanın en mutlu babasıyım. Kızımızın sağlığına kavuşması için çaba gösteren tüm hekimlere, sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.