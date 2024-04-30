Minik keklerde büyük tat arayışında olanlar için mükemmel bir tarif var: Muffinler! Muffinler, hafif ve kabarık dokularıyla her lokmada lezzet patlaması yaşatıyor. Hem pratik hem de çeşitlendirilebilir yapısıyla, herkesin favorisi olmaya aday bu atıştırmalık, kahvaltıya veya çay saati için harika bir seçenek sunuyor. İşte sizin için evde kolayca hazırlayabileceğiniz muffin tarifi!