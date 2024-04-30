Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Minik keklerde büyük lezzet: Evde kolay ve pratik Muffin tarifi!

        Minik keklerde büyük lezzet: Muffin tarifi!

        Kalabalık bir sofra için acil tatlı ihtiyacı duyanlar pratik ve birden çok porsiyon çıkaracak muffini tercih ediyor! İşte sizin için hazırladığımız tam kıvamında muffin tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 17:42 Güncelleme: 30.04.2024 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Minik keklerde büyük tat arayışında olanlar için mükemmel bir tarif var: Muffinler! Muffinler, hafif ve kabarık dokularıyla her lokmada lezzet patlaması yaşatıyor. Hem pratik hem de çeşitlendirilebilir yapısıyla, herkesin favorisi olmaya aday bu atıştırmalık, kahvaltıya veya çay saati için harika bir seçenek sunuyor. İşte sizin için evde kolayca hazırlayabileceğiniz muffin tarifi!

        2

        Malzemeler

        2 fincan çok amaçlı un

        3 çay kaşığı kabartma tozu

        Yarım çay kaşığı tuz

        Dörtte üç su bardağı beyaz şeker

        1 Yumurta

        1 bardak süt

        Çeyrek bardak bitkisel yağ

        3

        Hazırlanışı

        Fırını önceden 200 derece ısıtın. 12'li muffin kalıbını veya kalıpları kağıt astarlarla yağlayın.

        Unu, kabartma tozunu, tuzu ve şekeri büyük bir kapta karıştırın; merkeze doğru bir boşluk oluşturun.

        4

        Yumurtayı küçük bir kasede veya 2 fincanlık ölçüm kabında çatalla çırpın; süt ve yağı çırpın.

        Yumurta karışımını bir kerede un karışımına dökün; Sadece nemlenene kadar bir çatalla hızlı ve hafif bir şekilde karıştırın.

        5

        Hamur topaklı olacak. Kullanıyorsanız ek malzemeleri de ekleyin.

        Hazırlanan muffin kalıplarına her birinin 3/4'ünü dolduracak şekilde kaşıkla hamur dökün.

        6

        Önceden ısıtılmış fırında üstleri hafifçe bastırıldığında eski haline dönene kadar yaklaşık 25 dakika pişirin. Afiyet olsun!

        Kaynak: All Recipes

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elektronik sigarayla yakalandı: Müdür yardımcısını bıçakladı
        Elektronik sigarayla yakalandı: Müdür yardımcısını bıçakladı
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Kamyoneti arızalandı yardım istedi! Yardıma gelen kamyon ezdi!
        Kamyoneti arızalandı yardım istedi! Yardıma gelen kamyon ezdi!
        Süper Lig'e hoca dayanmıyor!
        Süper Lig'e hoca dayanmıyor!
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Fatih Terim için olay karar!
        Fatih Terim için olay karar!
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Ekspres vizeyle girilen Yunan adası sayısı 10'a çıktı
        Ekspres vizeyle girilen Yunan adası sayısı 10'a çıktı
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Kral Charles geri döndü
        Kral Charles geri döndü
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak