Miraç'ı ölüme götüren ihmaller zincirine hapis istendi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Trabzon'da, bir ay önce Miraç Ömür İnce'ye (7) çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü ile aracın sahibinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında dava açıldı. Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Toklu Mahallesi Yavuz Selim Bulvarı'ndan 8 Ekim günü Miraç Ömür İnce'nin ölümüne neden olan 2'si tutuklu 3 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı. İhsan Koz İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Miraç Ömür İnce, 8 Ekim'de spor akademisine gitmek üzere evden çıktı. Annesi çocuğu servis aracına teslim etti. Spor okulundaki eğitim sonrasında eve dönüş için servis minibüsüne binen Miraç Ömür, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışırken ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın altında kaldı. EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ VE SERVİS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI Çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından aracı kullanan 17 yaşındaki G.K. ve servis aracının şoförü Emin T. tutuklandı. İki sürücünün yanında aracın sahibi Zeynep D. hakkında soruşturma başlatıldı.

"TUR ATARKEN ÖNDEN SES GELDİ DURDUM" Soruşturma çerçevesinde üç şüphelinin ifadesi alındı. Okul etrafında tur atacağını belirterek üvey annesi Zeynep D.'den aracı aldığını ileri süren G.K. "Arkadaşlarımı telefonla aradım. Araçla tur atmak için yola çıktık. Tur atarken önden ses geldi ve durdum. Çocuğu görmedim" dedi. "ÇOCUK BİRDEN KARŞIYA DOĞRU KOŞMAYA BAŞLADI" Servis sürücüsü Emin T. ise çocuğu annesinden teslim aldığını, dönüşte ise sabah çocuğu aldığı noktanın karşısında durduğunu belirterek, şunları söyledi: "Çocuğun annesini yolun karşında gördüm. Çocuğa araçtan inmeden, 'Bekle annen gelecek' dedim. Bu sırada çocuk araçtan indi. Aracın sol çaprazında kaldırımda beklemeye başladı. Sol aynadan arkadan araç gelip gelmediğini kontrol ettim. 2 araç geçtikten sonra çocuğun aracın sol ön tarafına geldiğini gördüm. İkinci araç geçtikten sonra herhalde annesini görmüş olacak ki, çocuk birden karşıya doğru koşmaya başladı. Bu sırada tahmini olarak 120-130 kilometre hızla gelen araç çocuğa çarptı. Benim bu olayda bir suçum yoktur."

"DÖNDÜĞÜMDE ARACIN YERİNDE OLMADIĞINI GÖRDÜM" Aracın sahibi Zeynep D. ise olay günü kiraladığı araçla imam nikahlı eşinin oğlu ile birlikte teyzesine gittiklerini belirterek, "Arabada oturup beni bekleyeceğini söyledi. Ben de teyzesinin evine gittim. Evde yoktu. Geri döndüğümde aracın yerinde olmadığını gördüm" ifadelerini kullandı. BİLİRKİŞİ: EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ AĞIR KUSURLU Bilirkişi raporunda aracın hızının yol ve çevre koşullarının şartlarına uymadığını ve yaya geçidinde beklemeyen ehliyetsiz sürücünün ağır kusurlu olduğu belirtti. Bilirkişi ayrıca servis sürücüsü Emin T.’nin ise taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına yaklaşım yönünde 15 metre mesafede duraklamak suretiyle çocuk ile otomobil sürücüsünün birbirini görmesini engellediğini, 35 metre ileride kullanılır durumda olan yolcu indirme bindirme cebine gitmediğini belirtti.

TRAFİĞE ÇIKMASINI SAĞLADIĞI İÇİN KUSURLU Yaya geçidini geçmeyip yaya geçidi girişinde duraklamak suretiyle otomatik kapıyı açarak yaşı küçük Miraç Ömür İnce'nin araçtan inerek taşıt yolunu kontrol etmeksizin geçiş ortamı sağladığını, tedbirsiz olup sonucun oluşmasına katkısından ötürü ikinci derece kusurlu olduğunu tespit etti. Bilirkişi aracın anahtarını verdiği iddia edilen diğer şüpheli Zeynep D. için ise, ehliyetsiz sürücünün trafiğe çıkmasını sağladığı için 2. derecede tali kusurlu olduğunu açıkladı.