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Mirny uçak terminalini Ant Yapı inşa edecek

Türkiye'nin müteahhitlik şirketlerinden Ant Yapı, Rusya’nın Yakutistan Bölgesi’nin Mirny şehrinde yeni bir havalimanı inşaatına başladı

Mirny uçak terminalini Ant Yapı inşa edecek
HABERTURK.COM

Şirketten yapılan açıklamada , Rusya’da Yakutistan Bölgesi’nin Mirny şehrinde, Mirny Uçak Terminali’nin inşaatına başlandığı belirtildi. Ulaşım açısından oldukça zor bil bölgede yer alan Mirny şehri için hayati önem taşıyan Mirny Uçak Terminali, 3 kilometre uzunluğa sahip kalkış pistleri, 2.86 metre yapay pisti ve farklı sınıf uçaklar için 18 araçlık park yeri apronuyla bölgede önemli bir boşluğu dolduracak. Şu an Rusya’da devam eden ve bir kısmı tamamlanmak üzere olan 25’in üzerinde projesi bulunan Ant Yapı, projeyi 2023’te bitirmeyi hedefliyor

"RUSYA'DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ İLK DEVLET SÖZLEŞMESİ"

Mirny Uçak Terminali projesinin Rusya’da gerçekleştirdikleri üçüncü havalimanı projesi olduğunu belirten Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, “Ant Yapı olarak Rusya’da üçüncü havalimanı projesine başlamaktan dolayı gurur duyuyoruz. İlk olarak Rusya’nın tek özel havalimanı olan Demodedevo Havalimanını tamamladık. Geçen yılın son aylarında ise Novosibirsk’de bulunan ve çok önemli bir aktarma bölgesi olan Tolmaçevo Havalimanı’nın yapımına başladık. Bugün ise ulaşım açısından zorlu Mirny şehrinin bu problemini büyük ölçüde ortadan kaldıracak Mirny Uçak Terminali projemizi başlatıyoruz. 2023 yılında teslim etmeyi hedeflediğimiz Mirny Uçak Terminali projemiz ayrıca Rusya’daki ilk devlet sözleşmemiz olma özelliğini de taşıyor. Ant Yapı olarak yıllardır bu bölgede yaptığımız nitelikli işler sonucu elde ettiğimiz başarının en somut göstergesinin de bu olduğunu söyleyebiliriz. Ant Yapı olarak kurulduğumuz günden 30’uncu yılımızı kutladığımız 2021 yılına kadar faaliyet gösterdiğimiz Rusya, Türkiye, Amerika ve İngiltere’de toplam 10 milyon metrekarelik projeyi hayata geçirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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