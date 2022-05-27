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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi 50 bin eseri bünyesinde bulunduruyor

Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi, antik Mısır’a ışık tutan 50 bin eseri bünyesinde bulunduruyor

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  • 01
    'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor

    Mısır’ın tarihi Fustat kentinde yer alan ve Arap dünyasında türünün tek örneği konumunda bulunan Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi, kadim Mısır tarihine ve kültürüne ışık tutuyor.

     
  • 02
    'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor

    Mısır Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilk olarak 2002 yılında temeli atılan Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi’nde, Antik Mısır’ın farklı asırlarına dayanan yaklaşık 50 bin parça tarihi eser yerli ve yabancı turistin beğenisine sunuluyor.
  • 03
    'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor

    16 Şubat 2017 yılında sadece bir bloğunun (bin metrekare genişliğinde) faaliyete geçmesiyle birlikte resmi olarak kısmi açılışı yapılan müze, “Asırlar Boyunca Mısır El Sanatları ve Endüstrileri” adlı geçici bir sergiye ev sahipliği yapıyor.
  • 04
    'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor

    Mısır’da yüzlerce yıl öncesinden bu yana süregelen el sanatının (çömlekçilik, dokuma, marangozluk ve süs eşyaları) tanıtılması amaçlanan sergide, ülkenin çeşitli kentlerinde bulunan müzelerden getirilen, çeşitli dönemlere ait yaklaşık 400 parça tarihi eser sergileniyor.
  • 05
    'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor

    FİRAVUN HANEDANLIĞINA MENSUP 22 MUMYA YER ALIYOR

    Tarihi Fustat kentinde yaklaşık 33 dönümlük bir alanda inşa edilen Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi’nde, sadece mumyalara tahsis edilen bölümde 18 kral ve 4 kraliçeye ait toplam 22 mumya bulunuyor.
  • 06
    'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor

    3 Nisan 2021’de “Altın Yolculuk” olarak adlandırılan görkemli bir kortejle Kahire Mısır Müzesi’nden Fustat kentindeki Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi’ne taşınan 22 mumya, yaklaşık 2 bin 810 metre genişliğinde ve kraliyet mezarlığı şeklinde tasarlanan alanda sergileniyor.
  • 07
    'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor

    Müzede aralarında 1. Seti, Hatşepsut, 2. Ramses gibi ünlü firavunların da bulunduğu 18. ve 19. Firavun hanedanlığına mensup toplam 22 mumya yer alıyor. Mumyaların tarihi, yaklaşık MÖ 1580 ile MÖ 1085 yılları arasında Mısır’da hüküm süren firavunlar hanedanları dönemine uzanıyor.
  • 08
    'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor

    Mısır Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, söz konusu mumyalar 1871 ve 1898 yıllarında ülkenin güneyindeki bir bölgede iki grup halinde keşfedildi.
  • 09
    'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor

    MÜZENİN İNŞA PLANI 1982 YILINA KADAR UZANIYOR

    Fustat kentinde tahsis edilen yerin kesinleşmesinin ardından ilk olarak 2002 yılında temeli atılan müzenin inşa edilmesi planı 1982 yılına dayanıyor.
  • 10
    'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor

    UNESCO Dünya Miras Listesi, 1982 yılında Mısır’da bir medeniyet müzesi inşa edilmesine yönelik uluslararası bir kampanya başlatmıştı.

     
  • 11
    'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor

    Başlatılan kampanyanın ardından 1999 yılında müzenin şimdiki konumu belirlenerek, bölgede yapılan arkeolojik kazıların akabinde 2002 yılında müzenin temeli atıldı. Yaklaşık 33 bin dönümlük alana inşa edilen ve 9 bloktan oluşan müze, 16 Şubat 2017’de resmen kısmi olarak kapılarını ziyaretçilere açtı.
  • 12
    'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor

    ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPMASI BEKLENİYOR

    Öte yandan Mısır uygarlığı gelişiminin evrelerini yansıtan yüzlerce tarihi eserin sergilenmesinin yanı sıra müzenin, konferanslar ve kültürel etkinlikler gibi çeşitli programlara da ev sahipliği yapması amaçlanıyor.

     
  • 13
    'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor
  • 14
    'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor
  • 15
    'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor
  • 16
    'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor
  • 17
    'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor
  • 18
    'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor
  • 19
    'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor
  • 20
    'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor
  • 21
    'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor
  • 22
    'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor
  • 23
    'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor
  • 24
    'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor
  • 25
    'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor
  • 26
    'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor
  • 27
    'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor
  • 28
    'Altın Yolculuk'la taşınmışlardı! 22 mumya burada sergileniyor

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