Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbarı çalışmalar sonucunda özel ekibin çalışmasıyla mısır tarlalarında mısırların arasına dikilmiş kenevirler drone ile havadan tespit edildi. Jandarma tarafından 3 günlük süre boyunca yapılan operasyonlarda 1000 kök kenevir bitkisi, 12 kilo 475 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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