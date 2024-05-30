Mısır, Tunus, Türkiye... Almanya'da yurt dışından işçi arayışı

Almanya'nın en büyük demiryolu şirketi Deutsche Bahn da (DB) iş gücü yetersizliği nedeniyle yurt dışından eleman alımı yapıyor.

Alman Basın Ajansı'na (DPA) yanıt veren Deutsche Bahn Sözcüsü "Yalnızca 2023'te, 2024'te başlamak üzere 350'den fazla kişi işe alındı" dedi. Deutsche Bahn Personel Alımı Başkanı Kerstin Wagner ise "Almanya'daki işgücü piyasası önemli ölçüde değişti. Bu nedenle göçü çözümün bir parçası olarak görüyoruz" diye konuştu.

İşverenlerle ilişkili Alman Ekonomisi Enstitüsü'nün (IW) Mart ayı sonunda yaptığı bir araştırmaya göre, Almanya'daki iş gücü açığı son zamanlarda en çok ulaştırma sektöründe arttı. Alman Taşımacılık Şirketleri Birliği (VDV) de birçok yerde otobüs ve tramvay şoförlerine acil ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekiyor.

REKLAM YILDA 10 BİN YENİ MAKİNİSTE İHTİYAÇ VAR Deutsche Bahn açıklamasında bu yıl yaklaşık 30 bin kişiyi işe almak istediğini ifade ederken Allianz Pro Schiene, önümüzdeki birkaç yıl içinde yılda 5 bin ila 10 bin ilave tren makinistine ihtiyaç duyulacağını varsayıyor. Pro-Rail Alliance'ın Alman Federal İş Kurumu verilerine dayandırdığı verilere göre 2022'ye kadar son birkaç yılda bu alanda yılda yalnızca 1000 - 2000 arasında yeni çalışan alındı. Geçen yılın sonunda Deutsche Bahn'da yaklaşık 19 bin 400 tren sürücüsü istihdam ediliyordu. 2023 yılında stajyerler dahil 2 bin 200'den fazla makinist işe alındı.

Bu sorunu çözmeyi hedefleyen Deutsche Bahn, 2019'un sonunda yurt dışında işçi alımına yönelik kendi departmanını kurdu. Makinistliğin yanı sıra elektronik teknisyeni, ray tesisatçısı, inşaat mühendisi, kamyon ve otobüs şoförü, havai hat tesisatçısı ve tren makinistliği meslekleri için adaylar aranıyor. Bölüm aynı zamanda uluslararası alanda da stajyer alımı yapıyor. TÜRKİYE'DEN İŞE ALINACAKLARIN DİL KURSLARINA DA DESTEK VERİYORLAR Alman medyasında yer alan bilgiye göre departman, adaylara vize ve mesleki süreçlerinin yanı sıra kendi ülkelerindeki dil eğitim sürecinde de destek veriyor. Örneğin Türkiye'de 50 elektronik teknisyeni daha sonra demiryollarında çalışmaya başlamak üzere şu anda dil kurslarına gidiyor. Haziran ayında Mısır'dan 13 makinist DB Regio Bavyera'daki Deutsche Bahn'da çalışacak ve dil kursları ile mesleki eğitimleri Kahire'de tamamlandı.