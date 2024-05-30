Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.515,16 %0,34
        DOLAR 32,3029 %0,15
        EURO 35,0247 %0,47
        GRAM ALTIN 2.428,70 %0,30
        FAİZ 41,57 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 32,83 %-0,92
        BITCOIN 67.635,00 %0,33
        GBP/TRY 41,1591 %0,43
        EUR/USD 1,0817 %0,15
        BRENT 83,45 %-0,18
        ÇEYREK ALTIN 3.970,90 %0,30
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mısır, Tunus, Türkiye... Almanya'da yurt dışından işçi arayışı - İş-Yaşam Haberleri

        Mısır, Tunus, Türkiye... Almanya'da yurt dışından işçi arayışı

        Almanya'nın demir yolları şirketi Deutsche Bahn, iş gücü yetersizliği nedeniyle Mısır ve Tunus'tan makinist, Türkiye'den elektronik teknisyeni işe alıyor. Bu süreçte şirket dil kursu desteği de sağlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 11:43 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'da yurt dışından işçi arayışı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya'nın en büyük demiryolu şirketi Deutsche Bahn da (DB) iş gücü yetersizliği nedeniyle yurt dışından eleman alımı yapıyor.

        Alman Basın Ajansı'na (DPA) yanıt veren Deutsche Bahn Sözcüsü "Yalnızca 2023'te, 2024'te başlamak üzere 350'den fazla kişi işe alındı" dedi. Deutsche Bahn Personel Alımı Başkanı Kerstin Wagner ise "Almanya'daki işgücü piyasası önemli ölçüde değişti. Bu nedenle göçü çözümün bir parçası olarak görüyoruz" diye konuştu.

        İşverenlerle ilişkili Alman Ekonomisi Enstitüsü'nün (IW) Mart ayı sonunda yaptığı bir araştırmaya göre, Almanya'daki iş gücü açığı son zamanlarda en çok ulaştırma sektöründe arttı. Alman Taşımacılık Şirketleri Birliği (VDV) de birçok yerde otobüs ve tramvay şoförlerine acil ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekiyor.

        REKLAM

        YILDA 10 BİN YENİ MAKİNİSTE İHTİYAÇ VAR

        Deutsche Bahn açıklamasında bu yıl yaklaşık 30 bin kişiyi işe almak istediğini ifade ederken Allianz Pro Schiene, önümüzdeki birkaç yıl içinde yılda 5 bin ila 10 bin ilave tren makinistine ihtiyaç duyulacağını varsayıyor.

        Pro-Rail Alliance'ın Alman Federal İş Kurumu verilerine dayandırdığı verilere göre 2022'ye kadar son birkaç yılda bu alanda yılda yalnızca 1000 - 2000 arasında yeni çalışan alındı. Geçen yılın sonunda Deutsche Bahn'da yaklaşık 19 bin 400 tren sürücüsü istihdam ediliyordu. 2023 yılında stajyerler dahil 2 bin 200'den fazla makinist işe alındı.

        Bu sorunu çözmeyi hedefleyen Deutsche Bahn, 2019'un sonunda yurt dışında işçi alımına yönelik kendi departmanını kurdu. Makinistliğin yanı sıra elektronik teknisyeni, ray tesisatçısı, inşaat mühendisi, kamyon ve otobüs şoförü, havai hat tesisatçısı ve tren makinistliği meslekleri için adaylar aranıyor. Bölüm aynı zamanda uluslararası alanda da stajyer alımı yapıyor.

        TÜRKİYE'DEN İŞE ALINACAKLARIN DİL KURSLARINA DA DESTEK VERİYORLAR

        Alman medyasında yer alan bilgiye göre departman, adaylara vize ve mesleki süreçlerinin yanı sıra kendi ülkelerindeki dil eğitim sürecinde de destek veriyor. Örneğin Türkiye'de 50 elektronik teknisyeni daha sonra demiryollarında çalışmaya başlamak üzere şu anda dil kurslarına gidiyor. Haziran ayında Mısır'dan 13 makinist DB Regio Bavyera'daki Deutsche Bahn'da çalışacak ve dil kursları ile mesleki eğitimleri Kahire'de tamamlandı.

        Almanya'nın demiryollarındaki işçi açığını tamamlamak için daha fazla işe alım yapılacağı da ifade edildi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        Tarihi romanlarıyla biliniyordu... Özlem hocayı kaybettik!
        Tarihi romanlarıyla biliniyordu... Özlem hocayı kaybettik!
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        "Otelleri terk edin, Taylor geliyor!"
        "Otelleri terk edin, Taylor geliyor!"
        Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!
        Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        'Hepsi' çok gergin
        'Hepsi' çok gergin
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Tavan arasında 65 milyon lira çıktı
        Tavan arasında 65 milyon lira çıktı
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        "Benimle ne zaman evlenirsin?"
        "Benimle ne zaman evlenirsin?"
        Kakao ve zeytinyağının ardından şimdi de 'portakal suyu' krizi
        Kakao ve zeytinyağının ardından şimdi de 'portakal suyu' krizi