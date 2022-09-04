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Haberler Dünya Mısır ve ABD Akdeniz'de ortak askeri tatbikat yapacak
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Mısır ve ABD'den Akdeniz'de ortak askeri tatbikat

ABD ve Mısır arasındaki iyi ilişkiler gelişerek devam ederken, iki ülke liderinin temmuz ayında yüz yüze görüşme yapması ve stratejik ilişkileri artırma kararı almasının ardından Akdeniz'de ortak tatbikat yapılacağı duyuruldu.

Mısır ve ABD Akdeniz'de ortak askeri tatbikat yapacak
AA / HABERTURK.COM

Mısır'ın, ABD ile Akdeniz'deki karasularının kuzeyinde ortak askeri tatbikat yaptığı bildirildi.

Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır ve ABD deniz kuvvetlerinin kuzey deniz filosunun bulunduğu bölgede gerçekleştirdiği tatbikatın "uluslararası deniz geçişlerine yönelik tehditlere karşı" yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Mısır ordusunun Cemal Abdunnasır adlı helikopter gemisinin yanı sıra ABD ordusuna bağlı USS Delbert D. Black model destroyerin tatbikata katıldığı duyuruldu.

Tatbikat yoluyla "kuvvetlerin ortak hareket etme kabiliyetlerinin geliştirildiği" kaydedilen açıklamada, tatbikatın "dünya ticareti ve uluslararası seyrüsefer güvenliğini etkileyebilecek tehditlere karşı" yürütüldüğü ifade edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), USS Delbert D. Black destroyer gemisinin 30 Ağustos'ta Süveyş Kanalı'ndan geçerek 5. Filoya katıldığını açıklamıştı.

* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.

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