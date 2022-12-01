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Dünyanın en pahalı kahvesi, Misk kedisinin midesinde mayalanıyor

Endonezya'nın Bali adasında Misk kedisinin midesinde fermantasyona uğrayan kahve çekirdeğinden dünyanın en pahalı kahvesi elde ediliyor. Dünyanın en pahalı kahvesinin kilosu, üretim işlemleri ve kalitesine göre, bin dolara kadar alıcı buluyor

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AA
  • Misk kedisinin midesinde mayalanıyor... İşte dünyanın en pahalı kahvesi...

    Endonezya'nın ünlü Bali adası, ziyaretçilerine, Kopi Luwak veya Luwak kahvesi olarak bilinen ve Misk kedisinin midesinde fermantasyona uğrayan kahve çekirdeğinden elde edilen, dünyanın en pahalı kahvesini deneyimleme imkanı sunuyor.
  • Misk kedisinin midesinde mayalanıyor... İşte dünyanın en pahalı kahvesi...

    AA'nın haberine göre Endonezya'da, Luwak ya da Musang (Paradoxurus) olarak da adlandırılan Misk kedisinin midesinde sindirilemeyerek fermantasyona uğrayan çekirdekten elde edilen kahve, geleneksel kahve çeşitlerine göre daha az kafein içeriyor.
  • Misk kedisinin midesinde mayalanıyor... İşte dünyanın en pahalı kahvesi...

    Luwak kahvesinin üretimi için Misk kedilerine genellikle arabica ya da robusta kahve ağacı meyvesi yediriliyor.
  • Misk kedisinin midesinde mayalanıyor... İşte dünyanın en pahalı kahvesi...

    Kedinin midesinde fermantasyona uğrayan kahve çekirdekleri dışkılama yoluyla çıktıktan sonra temizleniyor, yıkama, kurutma, dış kabuğun soyulması ve kavrulma gibi işlemlerden geçiyor.
  • Misk kedisinin midesinde mayalanıyor... İşte dünyanın en pahalı kahvesi...

    Luwak kahvesinin kilosu, üretim işlemleri ve kalitesine göre, bin dolara kadar alıcı buluyor.
  • Misk kedisinin midesinde mayalanıyor... İşte dünyanın en pahalı kahvesi...

    KAHVENİN LEZZETİ HAVANIN YAĞIŞLI OLMAMASIYLA BAĞLANTILI

    Bali'nin Ubud bölgesindeki yerel bir kahve çiftliğinde görevli Ni Ketut Budiani, yaptığı açıklamada, bu sıra dışı kahvenin uzun bir süreçten geçerek hazırlandığını belirtti.
  • Misk kedisinin midesinde mayalanıyor... İşte dünyanın en pahalı kahvesi...

    Kahve işleme sürecinin genellikle bir hafta sürdüğünü aktaran Budiani, güzel bir kahve elde edebilmenin sırrının havanın yağışlı olup olmamasına bağlı olduğunu anlattı.
  • Misk kedisinin midesinde mayalanıyor... İşte dünyanın en pahalı kahvesi...

    Açık gökyüzünde kahvenin aromasının daha güzel olacağını belirten Budiani, "Hava izin vermezse ve sonra içeride kurutursak, o zaman kahvenin tadı farklı olur" dedi.
  • Misk kedisinin midesinde mayalanıyor... İşte dünyanın en pahalı kahvesi...

    KAHVE MEYVESİ SABAHA KADAR MİSK KEDİSİNİN MİDESİNDE BEKLİYOR

    Luwak'ın özel bir kahve olduğuna dikkati çeken Budiani, bu sıra dışı hayvanın, ağaçlardan toplanan kahve meyvesini gece yediğini ve sabaha kadar midesinde beklediğini söyledi.
  • Misk kedisinin midesinde mayalanıyor... İşte dünyanın en pahalı kahvesi...

    Budiani, kahve çekirdeğinin Misk kedisinin dışkısından ayrıştırıldığı süreci de anlattı.

     
  • Misk kedisinin midesinde mayalanıyor... İşte dünyanın en pahalı kahvesi...

    Kahve çekirdeklerinin hayvanın midesinden çıktıktan sonra sıcak su ile yıkandığını, daha sonra bir süre kaynatıldığını aktaran Budiani, haşlanan kahve çekirdeklerinin de tercihen güneşte kurumaya bırakıldığını ve daha sonra kabuğunun soyulduğunu söyledi.

     
  • Misk kedisinin midesinde mayalanıyor... İşte dünyanın en pahalı kahvesi...

    Budiani, tekrar sıcak suyla temizlenen çekirdeğin, kavrulup havanda dövülerek paketlendiğini belirtti. Luwak kahvesinin kavrulma şeklinin de müşterilerin isteğine göre değiştiğini anlatan Budiani, en az 2 kilogram kahve çekirdeği için öğütme işleminin yaklaşık 1 saat kadar sürdüğünü anlattı.
  • Misk kedisinin midesinde mayalanıyor... İşte dünyanın en pahalı kahvesi...

    Budiani, birçok yabancı ziyaretçinin fincan başına yaklaşık 3,5 dolara mal olan kahveyi tatmaya büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.

     
  • Misk kedisinin midesinde mayalanıyor... İşte dünyanın en pahalı kahvesi...

    Öğütülmüş kahvenin, elendikten sonra paketlendiğini belirten Budiani, "Birçok yabancı ziyaretçi kahveye büyük ilgi gösteriyor. Kahveyi ilk kez deneyenler gerçekten çok beğeniyor" diye konuştu.
  • Misk kedisinin midesinde mayalanıyor... İşte dünyanın en pahalı kahvesi...

    ÇEŞİTLİ KAHVE VE YERLİ ÇAY SEÇENEKLERİ DE BULUNUYOR

    Öte yandan kahve çiftliği, Luwak ve Bali kahvesinin yanı sıra ziyaretçilerine çok çeşitli, egzotik ve yerli çay seçenekleri de sunuyor.

     

     
  • Misk kedisinin midesinde mayalanıyor... İşte dünyanın en pahalı kahvesi...

    Tropikal mangosteen meyvesinin kabuğundan elde edilen çay, rosella ile kırmızı zencefilden yapılan çay, turistlerin deneyebileceği seçeneklerden bazıları olarak öne çıkıyor.
  • Misk kedisinin midesinde mayalanıyor... İşte dünyanın en pahalı kahvesi...
  • Misk kedisinin midesinde mayalanıyor... İşte dünyanın en pahalı kahvesi...
  • Misk kedisinin midesinde mayalanıyor... İşte dünyanın en pahalı kahvesi...
  • Misk kedisinin midesinde mayalanıyor... İşte dünyanın en pahalı kahvesi...
  • Misk kedisinin midesinde mayalanıyor... İşte dünyanın en pahalı kahvesi...
  • Misk kedisinin midesinde mayalanıyor... İşte dünyanın en pahalı kahvesi...
  • Misk kedisinin midesinde mayalanıyor... İşte dünyanın en pahalı kahvesi...
  • Misk kedisinin midesinde mayalanıyor... İşte dünyanın en pahalı kahvesi...

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