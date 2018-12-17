Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
17.12.2018 - 14:17 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Bu yıl Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenen Miss Universe güzellik yarışmasının birincisi Filipinler’i temsil eden Catriona Gray oldu. İşte Miss Universe 2018 (2018 Kainat Güzeli) seçilen Filipinli Catriona Gray hakkında merak edilenler…
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Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenen Miss Universe güzellik yarışmasının birincisi belli oldu.
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Miss Universe 2018 birinciliğine Filipinli güzel Catriona Gray layık görüldü. 18 yaşındayken modelliğe başlayan Gray, 24 yaşında Kainat Güzeli seçildi.
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Afrika güzeli Tamaryn Green ikinci, Venezuela Güzeli Stehefany Gutierrez ise üçüncü oldu. Kainat Güzeli, Avustralya’nın Cairns şehrinde doğdu.
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18 yaşındayken annesinin memleketi Filipinler’e yerleşti. Annesinin memleketi diyoruz çünkü yarışmaya Filipinler’den katılsa da Gray’in babası aslında İskoç.
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Aynı sene, Avustralya’dan Filipinler’e gideceği uçak biletini alabilmek için modellik yapmaya başlayan Catriona Gray daha sonra çeşitli güzellik yarışmalarına katıldı.
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Üniversite eğitimini dünyanın en prestijli müzik okullarından birinde alan Gray, ABD’nin Boston şehrindeki Berklee College of Music okuluna gitti.
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Tam bir seyahat düşkünü olan Gray, yeni yerler görüp keşfetmeyi çok seviyor, aynı zamanda sosyal medyadan da gittiği yerleri paylaşmayı ihmal etmiyor.
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