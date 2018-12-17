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Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri

17.12.2018 - 14:17 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Bu yıl Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenen Miss Universe güzellik yarışmasının birincisi Filipinler’i temsil eden Catriona Gray oldu. İşte Miss Universe 2018 (2018 Kainat Güzeli) seçilen Filipinli Catriona Gray hakkında merak edilenler…

  • 1 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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    Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenen Miss Universe güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. 

  • 2 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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    Miss Universe 2018 birinciliğine Filipinli güzel Catriona Gray layık görüldü. 18 yaşındayken modelliğe başlayan Gray, 24 yaşında Kainat Güzeli seçildi. 

  • 3 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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    Afrika güzeli Tamaryn Green ikinci, Venezuela Güzeli Stehefany Gutierrez ise üçüncü oldu. 
    Kainat Güzeli, Avustralya’nın Cairns şehrinde doğdu. 

  • 4 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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    18 yaşındayken annesinin memleketi Filipinler’e yerleşti. Annesinin memleketi diyoruz çünkü yarışmaya Filipinler’den katılsa da Gray’in babası aslında İskoç. 

  • 5 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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    Aynı sene, Avustralya’dan Filipinler’e gideceği uçak biletini alabilmek için modellik yapmaya başlayan Catriona Gray daha sonra çeşitli güzellik yarışmalarına katıldı.

  • 6 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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    Üniversite eğitimini dünyanın en prestijli müzik okullarından birinde alan Gray, ABD’nin Boston şehrindeki Berklee College of Music okuluna gitti. 

  • 7 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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    Tam bir seyahat düşkünü olan Gray, yeni yerler görüp keşfetmeyi çok seviyor, aynı zamanda sosyal medyadan da gittiği yerleri paylaşmayı ihmal etmiyor.

  • 8 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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    Gray en çok yarı Alman ve yarı Filipinli aktör olan erkek arkadaşı Clint Bondant ile seyahat etmeyi çok seviyor.

  • 9 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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    İşte bu yılın Kainat Güzeli Catriona Gray’in Instagram paylaşımları...

  • 10 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 11 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 12 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 13 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 14 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 15 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 16 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 17 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 18 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 19 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 20 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 21 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 22 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 23 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 24 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 25 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 26 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 27 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 28 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 29 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
    29 | 50
  • 30 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 31 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 32 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 33 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 34 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
    34 | 50
  • 35 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 36 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 37 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
    37 | 50
  • 38 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
    38 | 50
  • 39 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
    39 | 50
  • 40 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
    40 | 50
  • 41 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 42 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
    42 | 50
  • 43 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
    43 | 50
  • 44 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
    44 | 50
  • 45 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
    45 | 50
  • 46 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 47 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 48 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 49 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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  • 50 Miss Universe 2018 birincisi Catriona Gray’in doğal halleri
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