        MİT Başkanı Kalın, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüşecek

        MİT Başkanı Kalın, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşecek

        MİT Başkanı Kalın'ın temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gittiği bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.09.2025 - 14:09 Güncelleme: 17.09.2025 - 14:18
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a geldi.

        Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.

        Görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ile son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

        MİT Başkanı Kalın, en son Mayıs ayında Şam'a ziyaret gerçekleştirmiş, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame ile Suriye'de bir araya gelmişti.

