MIXX Awards Europe’da Türkiye’ye 12 Ödül!

Interactive Advertising Bureau (IAB)’nin Avrupa bölgesel kuruluşu IAB Europe tarafından düzenlenen MIXX Awards Europe 2024'te en başarılı dijital reklamlar ödüllerini aldı. 45 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük dijital pazarlama ve reklamcılık sektör derneği IAB, medya ve pazarlama endüstrilerinin dijital ekonomide gelişmelerini sağlamak ve dijital reklamcılık alanında sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çalışıyor.

Kazananlar, 18 Temmuz Perşembe günü sanal olarak düzenlenen ödül töreninde açıklandı.

Başvuruların 21 kategoride ödüllendirildiği yarışmada Türkiye’den yarışmaya katılan ajans, reklamveren ve yayıncılar, 3’ü altın olmak üzere toplam 12 ödülle bu yıl da MIXX Awards Europe'da dikkat çekti.