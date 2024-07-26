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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam MIXX Awards Europe’da Türkiye’ye 12 Ödül! - İş-Yaşam Haberleri

        MIXX Awards Europe’da Türkiye’ye 12 Ödül!

        En başarılı dijital reklamların ödüllendirildiği MIXX Awards Europe 2024'te Türkiye üçü altın toplamda 12 ödülün sahibi oldu. IAB Türkiye CEO'su Neslihan Olcay konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Avrupa genelinden başvuru alan bu yarışmada verilen ödüllerin neredeyse dörtte birinin Türkiye'de gerçekleştirilen kampanyalar tarafından alınmış olması, dijital reklamcılık sektörünün ülkemizde gurur duyulacak bir noktaya geldiğinin bir göstergesi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 19:02 Güncelleme: 26.07.2024 - 19:02
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        MIXX Awards Europe'da Türkiye'ye 12 Ödül!
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        Interactive Advertising Bureau (IAB)’nin Avrupa bölgesel kuruluşu IAB Europe tarafından düzenlenen MIXX Awards Europe 2024'te en başarılı dijital reklamlar ödüllerini aldı. 45 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük dijital pazarlama ve reklamcılık sektör derneği IAB, medya ve pazarlama endüstrilerinin dijital ekonomide gelişmelerini sağlamak ve dijital reklamcılık alanında sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çalışıyor.

        Kazananlar, 18 Temmuz Perşembe günü sanal olarak düzenlenen ödül töreninde açıklandı.

        Başvuruların 21 kategoride ödüllendirildiği yarışmada Türkiye’den yarışmaya katılan ajans, reklamveren ve yayıncılar, 3’ü altın olmak üzere toplam 12 ödülle bu yıl da MIXX Awards Europe'da dikkat çekti.

        En büyük ödül “Evsizler Galerisi” projesiyle Hinz&Kunzt, Mediaplus Almanya’nın oldu.

        IAB Türkiye CEO’su Neslihan Olcay konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Bu yıl da Mixx Awards Europe’da Türkiye’nin dijitalde iyi sonuçlar getiren yaratıcı işleri öne çıktı. Avrupa genelinden başvuru alan bu yarışmada verilen ödüllerin neredeyse dörtte birinin Türkiye’de gerçekleştirilen kampanyalar tarafından alınmış olması, dijital reklamcılık sektörünün ülkemizde gurur duyulacak bir noktaya geldiğinin bir göstergesi. IAB olarak bu işlerin gerçekleşmesine aklını, yüreğini, yaratıcılığını, emeğini, yatırımını ve teknolojisini koyarak katkıda bulunan tüm ekipleri gönülden tebrik ediyoruz” dedi.

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