Moda Sahili'ni denizanası bastı

İstanbul Kadıköy ilçesi Moda Sahili'ni denizanaları bastı. Kıyıda oluşan denizanası yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi. Kayalıklara yakın noktada toplu halde bulunan denizanaları, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

İlçe sakinlerinden Doğan Keskin, "Buralar 1960'lı yıllarda plajdı. Biz çocukluğumuzda gelir buralarda yüzerdik. Kanaatimce, İstanbul nüfusu arttıkça, önlem alınmadıkça kanalizasyon sistemlerinin de düzgün olmaması nedeniyle bu hale geldi. Fabrika ve evsel pislikler Marmara Denizi'ne boşaltıldı ve bugün denizanaları kıyıya vuruyor. Denizanalarının çoğu ölü vaziyette. Daha yoğun olduğu dönemler de oluyor. Lodos olduğunda daha çok görüyoruz" dedi.