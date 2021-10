Moda sanatla buluşuyor

Fashion Week Istanbul, 12-15 Ekim tarihleri arasında moda severlerle buluşacak. Bu sezon üçüncü kez dijital olarak gerçekleştirilecek moda haftası, uluslararası moda takviminde de yer alarak yaratıcılığı ülke sınırlarının dışına taşıyacak.

Moda haftası kapsamında koleksiyonlarını sergileyecek olan 27 tasarımcı ve 11 New Gen by İMA ve KARMA by İMA genç tasarımcısı, 29 şov ve 27 solo defile ile karşımıza çıkacak. ARZU KAPROL, DB Berdan, CEREN OCAK, ÇİĞDEM AKIN, DILEK HANIF, DICE KAYEK, Emre Erdemoğlu, T.A.G.G, GOKHANYAVAS, LUG VON SIGA, KARMA by İMA, MEHMET EMİROGLU, MEHTAP ELAIDI, Mert Erkan, murat aytulum, NEDO by Nedret Taciroglu, nej, NEW GEN by İMA, NİHAN PEKER, NIYAZI ERDOGAN, OZGUR MASUR İstanbul, özlem erkan, Özlem Kaya, RED BEARD by Tanju Babacan, SELEN AKYUZ, sudietuz, SBNM, TUĞBA ATASOY ve Y PLUS by Yakup Biçer modanın görsel sanatla buluştuğu kısa filmlerde koleksiyonlarını sergileyecek.

MODANIN SANATLA BULUŞMASI

Fashion Week Istanbul presents Istanbul State of Mind sergisi, Fashion Week Istanbul 2021 kapsamında, 14-17 Ekim tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

İki ana başlıkta ve iki farklı mekanda gerçekleşecek sergide, İstanbul'dan izler taşıyan resim, fotoğraf, video ve multimedya türlerindeki sanat eserleri, teatral ve sahne performansları, enstalasyonlar ve sahne gösterileri yer alacak. The Empire Project’in üstlendiği projede Fashion Week Istanbul presents Istanbul State of Mind sergisi, ev ve sokak konseptleri ziyaretçilerin Istanbul’un renkli yüzüne farklı bir performatif sergi deneyimiyle tanıklık etmeleri tasarlanacak.