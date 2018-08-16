Olay, Hindistan Başbakanı Modi'nin (67) Beyaz Saray'a görüşmeye gelirken eşini getirmeyeceğinin Başkan Trump'a söylenmesiyle ortaya çıktı. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Başkan Trump'ın Amerika'nın yakın dostları ile sıkı ilişkiler geliştirdiği için onlarla samimi konuşmalar yapabildiğini söyledi.

Hindistan Başbakanı Modi, şimdi ayrı yaşadığı karısı ile köyünün kültür ve geleneğine uygun olarak 18 yaşında evlenmişti. Eşi Jashodaben (66) o zaman 17 yaşındaydı. Modi köyünü ve karısını terk ettiği ve 2014 tarihinde başbakan olmasından sonra evli olduğunu resmen açıklamadı. Emekli öğretmen olan Jashodaben halen Modi'nin memleketi Gujarat eyaletinde yaşıyor.

Jashodaben, 2015 yılında Washington Post'a eşinin Hindistan'ın başkentinde yaşadığını hala onunla birleşmeyi umut ettiğini söylemişti.

Jashoaben, "Eğer beni çağırırsa giderim. Televizyonda yaptığı konuşmaları dinliyorum. O konuştuğu zaman kendimi çok mutlu hissediyorum. Halka verdiği sözleri yerine getirmesi için Allahım'a dua ediyorum" demişti.

Washington Post'a göre Modi ayrı yaşadığı kadından hiç boşanmamış. Başbakan olduğu zaman ona resmi güvenlik görevlisi ile koruma sağlamış.

Jashodaben'nin kardeşi basına yaptığı açaklamada, güvenlik görevlisinin klimalı araba ile seyahat ettiğini ama Başbakanın karısı olarak kardeşinin tren ve otobüslerle seyahat ettiğini söyledi.

Modi'nin karısı kendisini hala başbakanın karısı olarak kabul ediyor. Ancak Modi partisinden politikaya atıldığı zaman evli olmadığını söylemiş. Jashodaben kaydettiği bir video görüntüsünde kendisinin hala onun karısı olduğunu ve öyle de kalacağını söylüyor.

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