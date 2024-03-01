Mogan Enerji, 28 Şubat'ta üç gün süreyle talep toplamaya başladı. 1 Mart saat 17.00 itibarıyla sona erece halka arzın sonuçları araştırılıyor. Toplamda 262 milyon 635 bin bin lotun dağıtılacağı Mogan Enerji halka arzda hisseler bireysele eşit pay edilecek. Peki, Mogan Enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair detaylar...