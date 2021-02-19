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Mohamed'in Falcao sözleri!

Galatasaray'ın yeni golcüsü Mostafa Mohamed, dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao ile aynı takımda olmaktan çok memnun. Mohamed’in yakın çevresine, “Ondan öğrenecek çok şeyim var” diyerek Kolombiyalı yıldızla çalışmaktan dolayı mutluluğunu aktardığı belirtildi

Mohamed'in Falcao sözleri!

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Süper Lig’de yarın karşılaşacağı Alanya maçı için 3 gün önceden Antalya’ya gidip kampa giren Galatasaray’da tüm takım kritik mücadeleye odaklandı. Sakatlıktan dönüp bir süredir takımla çalışmalara katılan Radamel Falcao da 1.5 aylık aranın ardından maç kadrosunda yer alıyor.

Çarşamba gününden beri Antalya’da bulunan Sarı-Kırmızılı takım, konakladığı tesisin antrenman sahasında hazırlıklarını sürdürüyor. Ara transferde takıma katılıp çıktığı 4 maçta da fileleri havalandıran Mostafa Mohamed’in adaptasyon süreci yaşamaması teknik direktör Fatih Terim’in yüzünü güldürdü.

Alanya önünde Cimbom’un en etkili silahlarından biri olacak 23 yaşındaki forvet, dünyaca ünlü golcü futbolcu Radamel Falcao ile birlikte idman yaptığı için çok mutlu… Kariyerinde pek çok başarı bulunan Falcao’nun tecrübesinden faydalanmaya çalışan Mısırlı golcü, bitiricilik başta olmak üzere pozisyon alma gibi özelliklerini geliştirmek istiyor. 35 yaşındaki yıldız forvetle gelir gelmez iyi ilişkiler kuran Mohamed’in yakın çevresine de “Ondan öğrenecek çok şeyim var” diyerek Falcao’yla aynı idmanda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ifade edildi.

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