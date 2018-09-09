Moldova U21 - San Marino U21 rakamlar

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 1 maçında Moldova U21 ile San Marino U21, 10 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Moldova U21 son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. San Marino U21, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 581. İddaa'da Moldova U21 kazanır 0.00, berabere biter 0.00, San Marino U21 kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Moldova U21 son hafta oynanan San Marino U21 maçında 2-0 kazandı.

San Marino U21 ise Moldova U21 maçında 2-0 yenildi.

Moldova U21, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 10 gol yedi.

San Marino U21, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda San Marino U21 1 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ