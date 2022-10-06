Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. maçında Fransa'nın Monaco takımına konuk olurken mücadele öncesinde yapılan uygulama tepki çekti. TSİ 19.45'te başlayan karşılaşma öncesinde maçı izlemek için II. Louis Stadyumu'na giden taraftarlara Fransız polisleri tarafından arama yapıldı.

Stat girişinde güvenlik gerekçesiyle yapılan aramalara kurt köpekleri eşlik etti. Maça girmek için stat önünde bekleyen taraftarların sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.

TRABZONSPOR TARAFTARI ÇOĞUNLUKTA

Diğer yandan Monaco taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermezken bordo-mavililer, takımlarını yalnız bırakmadı.

Geniş boşlukların olduğu tribünlerde hemen hemen her bölümde bordo-mavili taraftarların yer alması dikkati çekti.

Bordo-mavili taraftarları Monaco deplasmanında bazı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaraylı taraftarlar da yalnız bırakmadı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Fransa'ya gelerek karşılaşmayı izledi.

Trabzonspor'un eski oyuncularından Carl Medjani de takımın otelini ziyaret ettikten sonra karşılaşmayı takip etti.